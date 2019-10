FOTO: Savinjski okoberfest čedalje bliže bavarskemu

Tekmovanje v obiranju hmelja

Katera z iztegnjeno roko najdlje drži pollitrski vrček piva. FOTO: Darko Naraglav

Župan Žalca Janko Kos med zabijanjem pipe v sod FOTO: Darko Naraglav

Zdravica ob odprtju Savinjskega oktoberfesta 2019 FOTO: Darko Naraglav

Mister in miss piva sta postala Janez in Božena Ferjuc. FOTO: Darko Naraglav

ŽALEC – Savinjski oktoberfest je nekakšen zaključek hmeljske letine. Začetki prireditve segajo dve desetletji v preteklost, a takrat očitno še ni bil pravi čas. Zdaj je vse drugače, saj hmeljarstvo spet cveti, kot gobe po dežju pa rastejo butične pivovarne, ki uporabljajo za varjenje piv bistveno več hmelja. Dodaten izziv in motiv za organizacijo takšne prireditve je dala fontana piv Zeleno zlato v Žalcu, ki privablja ljubitelje piva z vseh koncev sveta, hmeljarski likof pa praznujejo v Savinjski dolini že 140 let, že četrto leto pa je vključen v program nove prireditve Savinjski oktoberfest, ki ga organizira kulturno društvo z istim imenom.Organizatorji so letos znova najprej pripravili otroški oktoberfest, temu je sledil tradicionalni hmeljarski likof s povorko hmeljarjev in slovesno prireditvijo s podelitvijo priznanj. Popoldanski del programa je sklenilo zadnje dejanje letošnjega folklornega maratona, ki je potekal vse leto na več lokacijah, tokrat s petimi folklornimi skupinami. Po njihovih nastopih je sledilo uradno odprtje s pihalno godbo in mažoretkami iz Laškega. Uradni del so sklenili z zabijanjem pipe v sod piva, kar je opravil župan. Ko so imeli slednjič natočene vrčke, so nazdravili na četrtem savinjskem prazniku piva.Dogajanje se je stopnjevalo z različnimi igrami in tekmovanjem za miss in mistra piva. Za naziv so se v treh nalogah potegovali trije pari. Najprej so se pomerili v obiranju hmelja, s tem da je eden od para držal košaro, drugi pa je obiral hmelj, v drugi igri so morali moški narediti luknjo v pločevinko piva, nato odpreti še običajno odprtino za pitje ter čim hitreje spiti pivo – skozi luknjico. Temu je sledila vzdržljivostna tekma deklet – katera z iztegnjeno roko najdlje drži vrček s pol litra piva. V seštevku vseh iger, ki jih je ocenjevala strokovna komisija v sestavi(predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije),(članica društva Oktoberfest) in(savinjski pivovar), sta si naziv miss in mistra piva prislužila domačina iz Žalca, zakoncainPo igrah je bil spet čas za glasbo in z njo so občinstvo navduševali Ansambel Zeme ins svojo zasedbo. Ob glasbi se je pilo, jedlo, plesalo in zabavalo in tako je tudi četrti oktoberfest nadvse uspel, hkrati pa dal organizatorjem nov zagon. Ob tem ostaja želja, da bi prireditev postala večdnevna in še bolj v duhu izvirnega, bavarskega Oktoberfesta.