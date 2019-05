FOTO: Rdeči alarm: s tem oglasom iščemo zdravnike v tujini

Zaposlitveni oglas. FOTO: Portal Lako do posla



Srbski zdravniki bi nas lahko reševali

LJUBLJANA – Po naključju smo na srbskih zaposlitvenih portalih, kot je Lako do posla (Enostavno do službe), naleteli na oglas za delovno mesto družinskega zdravnika v Sloveniji. Zdravstveni dom Ljubljana (ZDL) išče zdravnike zunaj naših meja, kar so tokrat storili prvič.»Za objavo zaposlitvenega oglasa za družinske zdravnike zunaj Slovenije smo se odločili na podlagi znatnega pomanjkanja specialistov družinske medicine v Sloveniji in zato, ker želimo storiti vse, kar je v naši moči, da pridobimo dodatne zdravnike. Ali nam bo to tudi uspelo, v tem trenutku še ne vemo, se je pa na naš oglas že odzvalo nekaj potencialnih kandidatov, največ iz Srbije,« so nam odgovorili.Srbski zdravniki bi torej lahko reševali manko zdravnikov v ljubljanskih zdravstvenih domovih (ZDL), a vprašanje je, ali niso morda zahtevani pogoji za razpis nekoliko prestrogi. Eden od pogojev v zaposlitvenem oglasu, ki ga mora kandidat izpolnjevati, je raven znanja slovenskega jezika C1, kar pomeni, da se mora tuji zdravnik, še preden pride k nam v slovenščini izražati tekoče in naravno, hkrati pa mora znati jezik prilagajati v družbene in profesionalne namene. Kot so nam pojasnili v ZDL, zahtevano stopnjo znanja jezika določa zakonodaja.Mladi zdravniki Slovenije menijo, da bi oglas lahko pripeljal v Slovenijo kakšnega zdravnika več, a če jih bo dovolj, bo jasno konec maja, ko se izteče rok v razpisu. V ZDL bodo take razpise verjetno objavljali tudi v prihodnje, saj bi bili veseli ne le družinskih zdravnikov, temveč tudi drugih zdravnikov specialistov, kot so pediatri in ginekologi, ki jih v Sloveniji primanjkuje.