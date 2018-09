FOTO: Preverite, kaj vse se bo prodajalo na dražbi: cene od enega evra naprej

MARIBOR – Na dražbi finančne uprave v Mariboru (10. oktobra na Tržaški cesti 49) bodo javnosti ponudili 60 izdelkov, njihove cene pa se začnejo pri enem evru in segajo vse do 40 evrov.



Najdražji so kolo z motorjem Tomos, skuterja Aprilia in Peugeot, med najcenejšimi pa najdemo pleteno kapo NK Maribor, kovinski vzvod za demontažo, celo pištolo – airsoft.



Že za dva evra je mogoče kupiti mobilni telefon, žensko kolo, za tri žensko uro ... Več o ponudbi pa v galeriji.



Naj opozorimo, da gre za dražbo, kar pomeni, da so določene cene izklicne. Koliko bodo končne, bo odvisno od dražiteljev.