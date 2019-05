FOTO: Presenetilo vas bo, kaj je Slovenija podarila papežu

RIM – Vatikanski vrtovi so bogatejši za slovenski čebelnjak. V imenu Slovenije ga je papežuob robu današnje splošne avdience podarila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoter tako Svetemu sedežu prenesla sporočilo svetovnega dneva čebel in prizadevanja Slovenije za zaščito čebel.»S posebnim darilom, ki ga predajamo v času praznovanja drugega svetovnega dne čebel, želimo opozoriti svetovno javnost ter dvigniti pomen zavedanja o prispevku čebel k zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju biodiverzitete in varovanju narave ter zavedanju po potrebi za varovanje čebel in divjih opraševalcev, ki pomembno prispevajo k temu,« je izpostavila ministrica.Papeža je prosila za pomoč pri prenosu tega sporočila in prošnje za varovanje in ohranjanje čebel svetovni javnosti. Kot so sporočili z ministrstva, se je papež odzval s sporočilom o zavedanju izjemnega pomena čebel v boju proti lakoti, revščini in varovanju našega okolja.Svetovni dan čebel je 20. maja. Generalna skupščina ZN ga je s posebno resolucijo razglasila decembra 2017, prvič smo ga obeležili lani. Svetovni dan čebel je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in državo. »Razglasitev pomeni enega največjih diplomatskih uspehov Slovenije nasploh,« so ob tem poudarili na ministrstvu.