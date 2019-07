FOTO: Pred smrtjo so ga rešili mimoidoči

MARIBOR – Danes okoli 12.30, ko je zunanja temperatura presegala 30 stopinj Celzija, so bili policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru v bližini enega od podjetij v širši okolici Maribora na soncu parkirano tovorno vozilo, v katerem naj bi se že

dve uri nahajal mlajši pes.



Na vozilu so bila odprta okna, a na tako vročem soncu bi to lahko bilo usodno za psa, opozarjajo policisti. Na srečo so bila na vozilu odklenjena vrata, zato so jih navzoči odprli, spustili psa na plano in mu ponudili vodo. Pes je takoj poiskal zavetje v senci.



Policisti so ugotovili, da je pes leto in pet mesec star nemški ovčar. Njegovega 60-letnega lastnika so policisti našli v bližnjem podjetju, kjer je izvajal podizvajalska dela. Ker jo je pes, zelo verjetno zaradi prisebnega ravnanja domačinov, odnesel brez posledic, bodo policisti zoper lastnika podali predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu prekrškovnemu organu, to je Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Policija ob tem ponuja še nekaj nasvetov: V razgretem vozilu (pa čeprav v senci) ni odgovorno puščati »nebogljenih« oseb ali živali. Če zapuščamo vozilo za krajši čas, naj pri vozilu ostane oseba, ki bo lahko v primeru nepredvidljivih situacij pomagala nebogljeni osebi ali živali. Prav tako ni odgovorno puščati v teku vozila in klime v vozilu, saj se opisane nepredvidljive situacije lahko prav tako zgodijo istočasno pa se motor vozila še dodatno pregreva.



Posameznik, ki opazi zaprto žival v zaklenjenem in zaradi visokih temperatur pregretem vozilu pravilno ravna, če o tem takoj obvesti UVHVVR ali policijo.



Za varstvo živali je neposredno pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zato policisti pred vstopom v vozilo praviloma preko njih poskušajo na kraju zagotoviti prisotnost veterinarja ali njihovega inšpektorja, ki bo poskrbel za žival, če to ni mogoče, pa vsaj pridobiti njihov napotek o ukrepih za zaščito ogrožene živali.



Ne glede na razlog, je naloga policistov, da poskušajo čim prej izslediti lastnika živali oz. vozila in le če pri tem niso uspešni, smejo zaradi preprečitve pogina živali v vozilo vstopiti tudi z uporabo sile. To smejo storiti, ko so izpolnjeni pogoji za vstop v stanovanje in druge prostore na podlagi 218. člena Zakona o kazenskem postopku oz. 53. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, in sicer če je to nujno za varnost oziroma zavarovanje premoženja. Pri tem je treba paziti, da se pri nasilnem

odpiranju vozila ne povzroča nepotrebna škoda oziroma, da način ustreza okoliščinam in nujnosti ukrepov.



Pred nasilnim vstopom v vozilo pa morajo policisti zagotoviti tudi lastno varnost in varnost drugih oseb v bližini, saj žival lahko postane tudi agresivna.