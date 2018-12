FOTO: Pravljična drevesca po praznikih

Okrašeno Petkovškovo nabrežje z Mesarskega mostu FOTOGRAFIJE: ALEŠ ŽNIDARŠIČ IN KUD PN

Salome pozdravlja tudi do malih živali prijazno Petkovškovo nabrežje.

Maja Založnik s svojo smrečico sporoča dobre želje.

Na Petkovškovemu nabrežju bo veselo in čarobno vse do 6. januarja.

Evil Eve je poskrbela za dobro založeno stojnico.

Zadnja leta v prestolnici sneg ni več pogoj za pravljično vzdušje v veselem decembru. Ker koledar ne vpraša vedno po vremenu, so se temu v Ljubljani prilagodili tako, da če snega ni, vzdušje ustvarijo sami.Na Petkovškovem nabrežju, enem od najlepših predelov ob Ljubljanici, med Zmajskim mostom in Prešernovim trgom, kjer Mesarski most s številnimi ključavnicami zaljubljenih prečka Ljubljanico, je KUD Petkovškovo nabrežje pričaral Petkovškovo zimsko pravljico, ki bo trajala vse do 6. januarja 2019. Pravljica pa ni le okrašen del Ljubljane, ampak so tudi druženje in različni dogodki.Nekaj znanih Slovenk in Slovencev je posebno za to priložnost okrasilo ekološke smrečice, ki jih bodo po praznikih vrnili v gozd.inso vsak po svojem okusu polepšali drevesca in s tem okolico. Druženje je potekalo v prijetnem prijateljskem in skoraj družinskem vzdušju zbranih, pozneje pa so se po ogledu ulice poleg lesenih skulptur iz cikla Zgodbe Ljubljane kiparjain hiške treh domačih rokodelcev s certifikati EvilEve, Art Flamma in Bunny Way še zabavali z Majo Založnik ob bogati ponudbi gostincev.Petkovškovo nabrežje je znano po bogati ponudbi številnih kulinaričnih dobrot v lokalih in na vrtovih, poleg tega pa tudi po trgovinicah s posebno ponudbo. Zato je izbira nabrežja prava za zimski sprehod po praznični prestolnici. Slikovito nabrežje je v sklopu ureditve ljubljanskih nabrežij leta 2012 v Barceloni prejelo prestižno evropsko nagrado za ureditev urbanega javnega prostora.K oživitvi nabrežja med prazničnimi tedni spada tudi več koncertnih in didžejevskih dogodkov, postavili pa bodo tudi curling stezo iz umetnega ledu, na kateri se bodo obiskovalci lahko brezplačno pomerili med 20. in 23. decembrom ter 26. in 30. decembrom.V zimski pravljici bo več prireditev in razstav. Z razstavo lesenih figur bodo predstavili zgodbe Ljubljane, na ogled bodo Emonec, Jazon ubije zmaja, Ljubljanski zmaj, Urška in povodni mož, Bosonogi menih in Ledene skulpture, predstavili pa se bodo tudi že omenjeni trije domači rokodelci.