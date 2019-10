FOTO: Poslanec SDS se je pohvalil z dvema, službo dobila le ena

Katja Palčnik (desno) z nevesto Sabino Bauer in fantom Žanom Mahničem, poslancem SDS. FOTO: Facebook

V pomoč vsaki poslanski skupini so zato zagotovljeni »sekretar, dva strokovna sodelavca in referent ter na vsakih osem poslancev še po en referent; poslanski skupini, ki ima več kot osem poslancev, se poleg tega na vsakih šest poslancev zagotovi še po en strokovni sodelavec«, kot piše v odloku o notranji organizaciji. Poslanska skupina SDS, ki ima 25 poslancev, je tako upravičena do 11 pomočnikov.

LJUBLJANA – Slovenija je majhna država in hitro se sklene krog poznanstev. Vsakdo nekoga pozna in to je včasih ključni element pri zaposlovanju, kot se je večkrat pokazalo tudi v državni politiki. Pred kratkim je evropska poslankakot svojo asistentko v Bruslju zaposlila hčer vodje poslancev SD. Nekdanji generalni sekretar največje vladne stranke LMŠje moral odstopiti (zgolj?) zaradi poskusa posredovanja službe. A drugačen razplet bo, kot kaže, pri zaposlitvi dekleta poslanca SDS in predsednika podmladka. Zanjo se je služba našla v parlamentu, predsednik stranke SDSpa v njeni zaposlitvi ne vidi nič spornega. Zakaj?V začetku meseca so po pisanju Reporterja v državnem zboru zaposlili Mahničevo zasebno partnerico, ki je postala referentka v poslanski skupini SDS. Palčnikova je dve leti starejša od Mahniča, doma je iz Levca v občini Žalec, kjer je tudi občinska svetnica SDS. Medtem ko so v Reporterju pisali, da je Mahnič v parlamentu priskrbel službo za svoje dekle, se je oglasil Janša. Po njegovih besedah Palčnikova že dolgo sodeluje s stranko, Mahnič pa jo je spoznal ravno v SDS. »Žan je Katjo srečal v SDS, kjer sodeluje že dolgo, dela pa v naši PS za čas mandata.«Kot kaže, je v stranki SDS precej napeto vzdušje tudi z ljubezenskimi aferami. Po pisanju Reporterja je Mahnič pred Palčnikovo hodil z, zdaj novinarko Nova24TV – in sta še vedno v dobrih odnosih. Palčnikova pa naj bi bila pred njim z, nekdanjim članom podmladka SDS in soobtoženem pri aferi Štajerska varda. Mahnič naj bi ga nato vrgel iz stranke, Palčnikova pa je zdaj z Mahničem.Palčnikova je članica stranke po Mahničevih besedah že pet let, zato mnogi v njeni novi zaposlitvi v poslanski skupini ne vidijo ničesar spornega.