FOTO: Poslanec razkril sramoto na UKC Maribor

Ministrstvo za zdravje odgovarja s podatki

MARIBOR – Da je stanje v zdravstvu katastrofalno, čivkajo že ptički na veji. Medtem ko smo poleti poročali o neznosnem stanju zaradi vročine in pomanjkanja klimatiziranih prostorov, je zdaj poslanec SDSopozoril na razpadajočo opremo. »V UKC MB najmanj 6 oddelkov potrebuje takojšnjo sanacijo! 2000 aparatom je potekel rok trajanja! V naslednjih 3 letih iz razvojnih programov za UKC MB niti evra!? CE bolnišnica in UKC LJ pa 22 mio! Nesorazmerna dostopnost prebivalstva do medicinskih storitev! Halo,« je zapisal Kaloh.Za komentar smo prosili tudi ministra za zdravje. Iz njegovega kabineta so odgovorili, da ministrstvo v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, namenja velik delež sredstev tudi za investicijske projekte v UKC MB. »Zavedamo se, da so investicije nujne za nemoteno izvajanje stalno razvijajoče se zdravstvene dejavnosti,« so dodali in pripeli cel seznam že izvedenih investicijskih projektov v UKC Maribor in seznam projektov, ki so v teku. Ti so: izvedba gradbenoobrtniških del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici UKC MB (ocenjena vrednost investicije z DDV 4.477.517,70 evra), nakup in namestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka kardiologije in angiologije UKC MB (ocenjena vrednost z DDV 1.077.200 evrov), kupna nabava naprav za računalniško tomografijo (CT) za več javnih zdravstvenih zavodov, širitev enote za intenzivno nego in terapijo na Kliniki za pediatrijo v UKC MB (ocenjena vrednost z DDV 1.038.680 evrov), zamenjava 16 anestezijskih aparatov na oddelkih UKC Maribor, Kirurška intenzivna enota, zamenjava iztrošene opreme v skupni ocenjeni vrednosti 4.146.500 evrov in preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC MB (ocenjena vrednost je približno 9 milijonov evrov).