FOTO: Plaz že več let maje viadukt

Na hitri cesti prek Rebernic sta bili izvedeni dve sidrani pilotni steni za dodatno opiranje plazovitega terena. FOTO: Katja Željan

12 mm na leto se največ premakne plaz.

Na slavnostnem odprtju je bil tudi takratni premier Borut Pahor. FOTO: Ljubo Vukelič

Viadukt Rebernice je bil pregledan leta 2016 v sklopu glavnih pregledov.

LJUBLJANA – Nedavna tragedija v italijanski Genovi, kjer se je porušil avtocestni viadukt Morandi, je odprla vprašanja, kako je z varnostjo pri nas. Na Družbi za avtoceste RS (Dars) poudarjajo, da so v zvezi s tem skrbi odveč, saj viadukte redno pregledujejo in tudi odpravljajo morebitne napake.V Novicah smo o varnosti avtocestnih viaduktov, predvsem tistih na vipavski hitri cesti čez Rebernice, pisali pred tremi leti. Preverjali smo trditve našega zanesljivega vira, da naj bi se na stebrih viadukta Rebernice že pojavile razpoke in da se, ko je govor o sanaciji, omenja celo skrajna možnost – rušenje objekta, saj sestava tal ne omogoča sanacije. Problem naj bi bil namreč v počasnem plazenju zemlje, ki bi lahko, kot je takrat za Novice razmišljal vipavski župan, tudi spodnesla stebre viadukta. Z Darsa so nam poslali pomirjujoč odgovor, in sicer da so vsi viadukti čez Rebernice obravnavani v skladu s predvidenim monitoringom. Dodali so še, da vsi zgrajeni objekti zahtevajo stalni nadzor ter povečan obseg vzdrževanja, pri čemer ne morejo izključiti dodatnih stabilizacijskih ukrepov, »če se bodo lokalno pokazale bolj kritične razmere, kot so bile ocenjene na osnovi rezultatov monitoringa med gradnjo odseka«.In kako je s stanjem viadukta danes? »Viadukt Rebernice (gre za objekte na obeh smernih voziščih hitre ceste: VA1086 in VA1085) je bil pregledan leta 2016 v sklopu glavnih pregledov. Obdobni glavni pregledi premostitvenih objektov so detajlnejši pregledi, ki jih izvajajo pooblaščene institucije, na primer Zavod za gradbeništvo Slovenije – ZAG,« so nam odgovorili na Darsu in pojasnili, da so dosedanje meritve v zvezi z omenjenim viaduktom pokazale, da gre na območju krajnega opornika viadukta za fosilni plaz, ki pa je še aktiven. »Kot posledica teh dogajanj je predvidena menjava ležišč krajnega opornika zaradi razbremenitve le teh,« razložijo in dodajo, da je trenutno aktivnost v fazi pridobitve izvajalca za izdelavo projekta za izvedbo predvidenih aktivnosti. »Na stebrih viaduktov ni zaznanih nobenih razpok, zato se drugih posegov na tem viaduktu za zdaj ne predvideva,« še pravijo.Na hitri cesti prek Rebernic sta bili doslej izvedeni dve sidrani pilotni steni za dodatno opiranje lokalnega plazovitega terena. »Trenutno sta v izvedbi prestavitev prekladnih konstrukcij viadukta Boršt I v izhodiščno lego ter zamenjava ležišč. Prestavitev desnega (gledano iz smeri Razdrtega proti Vipavi) je že zaključena, prestavitev prekladnih konstrukcij levega viadukta, ki je v teku od druge polovice prejšnjega meseca, pa bo zaključena predvidoma sredi oktobra 2018,« še pojasnjujejo na Darsu.Glede na to, da gre na območju Rebernic za grušče in glinene flišne kamnine, ki so, kot pravijo na Darsu, v mejnem ravnovesnem stanju in bodo še nadalje na stopnji počasnega preoblikovanja in vzpostavljanja končnega stabilnega ravnotežja, bo samo pobočje »generalno še nadalje plazilo«. »Do zdaj izmerjeni največji premiki ne presegajo vrednosti 12 mm na leto (na območju viadukta Boršt I in Podgrič). Poškodbe so bile zaznane na asfaltni površini cestišča (in tudi že sanirane) ter v neposredni okolici na območju gradnje pilotne stene Boršt I,« še dodajajo.Sicer je za nadzor vseh objektov, tudi viaduktov na trasi hitre ceste Razdrto–Vipava, vzpostavljen sistem monitoringa, ki se redno izvaja. »Enkrat na leto se preverjajo rezultati monitoringa in predvidijo morebitni dodatni potrebni ukrepi,« pravijo na Darsu in zaključijo: »Vsi nadaljnji ukrepi, ki bodo potrebni, bodo sledili izključno na osnovi rezultatov meritev in opazovanj ter posledično predlogov rešitev, ki jih bosta potrdila nadzorni inženir in njegov strokovni svetovalec.«