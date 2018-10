FOTO: Pika je bila glavna, in pika

29. Pikin festival je bil v Velenju.

Na tisoče otrok je prišlo, tudi iz OŠ Duplek na Štajerskem. FOTO: Jože Miklavc

Kot ptici v gnezdu FOTO: Jože Miklavc

Ko slišimo svet tišine. FOTO: Jože Miklavc

VELENJE – Minulo soboto je ob Velenjskem jezeru padel zastor 29. Pikinega kraljestva, festivala mladih, ki je v enem tednu privabil na tisoče radoživih otrok s starši ter drugimi spremljevalci iz vse Slovenije. Ti so vsak dan romali v pravljično pikasto deželo, zaznamovano z osrednjim likom otroške pisateljicePiko Nogavičko. Tokrat so organizatorji, Festival Velenje pod pokroviteljstvom MO Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, ter soorganizatorji in partnerji iz Šaleške doline pripravili spektakularno druženje, ki mu je dala pečat častna pokroviteljica, pesnica, pisateljica in dramatičarka. Dobitnica letošnjega zlatnika poezije je obiskala Velenje minulo sredo ter v klepetu z novinarkorazodela bistvo svoje ustvarjalnosti, v osrednji Knjižnici Velenje pa so ob tem odprli razstavo njene najljubše literature. Prva dama letošnjega festivala je obiskala tudi osrednja prizorišča ter kraljestva živali, vodno ter zračno in zemeljsko kraljestvo. Festivalsko vzdušje je vsak dan pričaralo več kot 300 sodelujočih mentorjev, animatorjev ter umetniških ustvarjalcev in še več razstavljavcev, tehničnega osebja ter pokroviteljev.Ob Velenjskem jezeru, ki je tudi sicer park vodnih dejavnosti, rekreacije ter vrsto let Pikolandija, je bila pravljična dežela; oblast je velenjskemu županuprevzela Pika Nogavička v družbi prijateljev Anice in Tomaža ter si poleg Ficka okrog vratu nadela župansko lento in zavladala svetu otroštva brez mobilnih komunikacij ter za nekaj dni skupaj z množicami prijateljev iz vrtcev in šol podoživljala čarobni svet otroštva, brezskrbnih sanjarij in druženja z živalskim svetom.Največji otroški festival v državi, ki odmeva prek meja, je bil najbolj pisanih barv jeseni in mladosti ter objemov Ficka ter na stotine malih Pik Nogavičk, pikčastih nogavičk in ličk, pomazanih s čokoladnimi čalapinkami. Ob gusarski ladji ni manjkalo enookih gusarjev, iz največje krtine je prilezel šaleški krtek Ligi, otroški svet je postal znanstvena raziskovalnica o neznanih lastnostih živali: orjaškega kita z največjim srcem na planetu, o najpametnejši hobotnici iz morskih globin, kolibriju, ki leti zadenjsko, pa krtu z vilo krtino, o nojevem očesu, večjim od njegovih možganov, kači anakondi, ki ima po 40 mladičev, morski zvezdi, ki ji kraki rastejo kot nohti ljudem, požrešnih krokodilih, ki jedo kamenje, da prebavijo plen, in o mnogo drugih stvareh s tega pikastega planeta. Ena od vodij projektnih skupiniz Velenjskega raziskovalnega studia Venera nam je takole predstavila delček dogajanja: »S Piko smo se letos sprehajali po živalskem kraljestvu z mega kitom na vhodu, orjaško hobotnico iz globin, s prisluhi podvodnim zvokom pa z duplino in krtino, iz katere se spustiš po toboganu. Pika je stara devet let, festival pa žlahtnih 29, torej odrašča in ne pusti nikogar hladnega, žalostnega in osamljenega. Ko je prišla, je dejala: 'Jaz sem glavna, in pika!'«Obiskovalci so lahko razvijali različne spretnosti na več kot sto ustvarjalnih, senzoričnih, gibalnih in drugih izkustvenih delavnicah in med aktivnostmi, med katerimi so raziskovali osupljive zanimivosti iz kopenskega, vodnega in zračnega živalskega kraljestva. Opazovali so znanstvene poskuse in zbirali informacije, ki jih šolski učbeniki izpustijo. Spoznavali so zveri, ki živijo na območju Slovenije, splezali v model srca sinjega kita v naravni velikosti, si ogledali akvarijske ribe in kenguruje, male glodavce, različne pernate živali ali konje. »Z izvedbo smo zelo zadovoljni. Obisk na Pikin dan v soboto bi bil zagotovo še boljši, če ta dan ne bi bil šolski delovni dan. Kljub temu so bili vsi kotički polni, izjemen obisk pa smo imeli med tednom ob popoldnevih. Vsebine smo tehtno izbrali in jih otrokom kakovostno predstavili nekoliko drugače, kot to počnejo šolski kurikulumi,« je povedala, direktorica Festivala Velenje.Pika je za eno leto odšla v deželo legend in pravljični svet pisateljice Astrid Lindgren, ki ima v Šaleški dolini posebno mesto, zbirko knjig njenega oboževalca ter prijatelja, ob letu osorej pa pride spet, pobalinska, zafrkljiva, radoživa, pisana in nagajiva, saj ne misli zamuditi največje otroške predstave, tridesetega najbolj pikastega srečanju v Velenju.