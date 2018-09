FOTO: Pahorju se je ob zakoncema Trump smejalo do ušes

NEW YORK – Predsednik republikese je v ponedeljek zvečer v New Yorku udeležil sprejema ameriškega predsednikaza vodje delegacij splošne razprave 73. Generalne skupščine ZN, na katerem se je, kot je dejal, s prvo damo ZDAv prijetnem ozračju pogovarjal v slovenščini. O srečanju Pahorja z ameriškim predsednikom in prvo damo smo podrobneje pisali tukaj Pahor v četrtek potuje v Washington, kjer bo v petek sprejem ob 20. obletnici delovanja sklada ITF. To je omenil tudi predsedniku ZDA in prvi dami.Borut Pahor se je že v začetku tedna srečal z Donaldom Trumpom, a le na daleč. Medtem ko je slovenski predsednik tekel po pločniku, ga je ameriški prehitel z avtomobilom