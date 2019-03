FOTO: Obuti mački, palčki in smrkci rajali z zmajem

LJUBLJANA – Na pustno soboto je tudi Ljubljano zajelo pravo pustno vzdušje, saj je Lutkovno gledališče Ljubljana pripravilo tradicionalni pustni Zmajev karneval z veliko pustno povorko po mestnih ulicah in zabavnim programom na Kongresnem trgu. Na čelu sprevoda je bil ogromni zeleni zmaj, maskota ljubljanskega karnevala. Najprej se je predstavilo 14 otroških skupin iz ljubljanskih šol in vrtcev. Tema letošnje prireditve so bili pravljični junaki, tako da smo med otroškimi skupinami med drugim lahko videli Muco Copatarico, Mačka Murija, Smrkce, Sneguljčico in sedem palčkov, Škrata Kuzmo, Obutega mačka, Sovico Oko, Baltazarja in druge. »Na naši šoli smo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.