FOTO: Niti v dežju niso zatajili

Adolf Sitar z mercedes-benzom 170 S, letnik 1950

Fički, katrce in hrošči

Franc Blatnik z originalnim fičkom iz leta 1958

Vinko Grošelj s povsem obnovljeno katrco

Uživanje v obnovi in vožnji

Milan Lavrič in njegov ogromni lincoln continental mark IV

Buick standard six, letnik 1927 FOTOgrafije: Primož Hieng

Člani Moto kluba Mak iz Polja pri Vodicah letos pri organizaciji 16. vseslovenskega srečanja ljubiteljev starodobnikov z vremenom niso imeli posebne sreče. Najprej so morali prireditev zaradi dežja odpovedati.K sreči so jih ob sicer obetavni napovedi, ki pa se ni povsem uresničila, presenetili lastniki veteranov, ki so v oblačnem vremenu z rosenjem skoraj v popolni zasedbi kljub temu prišli v Polje.Nekoliko so sicer spremenili program srečanja, a so oldtajmerji kljub kislemu vremenu nasmejani odpeljali izpred domačega gasilskega doma na panoramsko vožnjo po bližnjih krajih Gorenjske. Tako so na svoj račun prišli tudi tisti, ki uživajo ob pogledu na sicer staro, a v vseh primerih urejeno in zloščeno pločevino na dveh in štirih kolesih.Nekateri sicer menijo, da bi morali pri določanju starodobnikov znižati starostno mejo – zdaj znaša 30 let –, a kljub temu je prijetno pogledati stare hrošče, spačke, katrce ter celo 60 in več let stare topolinčke in fičke. S takim se je na srečanje pripeljaliz Ljubljane.»Imam še originalnega fiata 600, letnik 1958, sem drugi lastnik,« je povedal. »Je povsem originalen, torej še italijanski. Z rezervnimi deli nimam težav, sicer pa se tudi bolj malo kvari. Nima ne varnostnih pasov ne klime, a se je z njim vseeno prijetno peljati. Ničkolikokrat smo šli z njim na morje, vanj smo kljub majhnosti zložili veliko prtljage. Tudi tehnične preglede je do zdaj uspešno prestal.«iz Nadgorice se je v Polje pri Vodicah pripeljal s povsem obnovljeno katrco, ki je letos stara že 40 let. »Doma v garaži imam še mercedes-benza 190 iz leta 1964, ki bi ga rad prodal. Je povsem obnovljen in zelo lep, zanj so značilni repi, kakršne so imeli ti avtomobili pred več kot pol stoletja. Na voljo imam še lado rivo, ki ima le 48.000 prevoženih km, stara pa je 40 let, torej je letnik 1988. Tudi ta je zelo lepa, saj je zanjo značilna srebrna maska.«Kot kaže, imajo nekateri ljubitelji starodobništva po več avtomobilov.iz Črnuč trenutno najbolj navdušuje ogromni lincoln continental mark IV, ki ga je uvozil iz Velike Britanije.»Moj ameriški veteran je letnik 1972, ima motor s prostornino 8000 ccm in moč motorja 400 KS,« pravi Lavrič. »Porabi približno 25 litrov bencina na 100 km. Dolg je šest metrov, vožnja z njim pa je pravi užitek, saj niti ni tako okoren, kot je videti na prvi pogled. Iz Londona ga je pripeljal sin, kupili smo ga na licitaciji. Doma imam še mercedes-benza 560 SEC, ki sem ga pripeljal iz ZDA. Ta Mercedesov kupe je edini tak v Evropi, saj ga je nemška tovarna izdelovala posebej za ameriški trg. Ima motor s prostornino 5600 ccm in 300 KS, na 100 km pa porabi od 16 do 18 litrov goriva. Tri leta je že uradno starodobnik, saj je letnik 1985. Zdaj je na prodaj, čeprav mi bo hudo, če bo šel od hiše.«s Prevoj ima v svoji ogromni garaži veliko zbirko veteranov: »To je pravi muzej v malem, saj poleg avtomobilov zbiram tudi številne predmete, ki so povezani z njimi. V moji zbirki je sedem fičkov, od tega sta dva kabrioleta, sicer pa so to predstavniki vseh tipov in letnikov. Imam še dva mercedesa, starega moskviča, opel rekorda, opel olympio in biser med biseri, pontiaca silver streak letnik 1946. Vsi so bili v zelo slabem stanju, vse pa sem obnovil povsem sam.«iz Šenčurja je ljubitelj starih avtomobilov, ki jih izdelujejo v nemškem Stuttgartu. Veliko zanimanja je vzbudil mercedes-benz 170 S, letnik 1950. »Izdelali so natanko 72 takih avtomobilov, ki imajo črno platneno streho,« je povedal Sitar, ki je avto kupil na Švedskem.»Vsi deli so povsem originalni, že ob izdelavi pa so mu vgradili radio, ki ga takrat še v marsikateri hiši ni bilo. Zdaj je moj mercedes krem barve, originalno pa je bil kostanjevo rdeč. Leta 1975 ga je prebarval njegov prvi lastnik. Ima le nekaj več kot 93.000 prevoženih km, torej se je prvi lastnik z njim bolj malo vozil. Njegova armatura je izjemno bogata, saj ima celo števec za pritisk olja. Tako lahko nadzorujem, kaj se dogaja v motorju.«Med ljubitelji starodobništva smo srečali šeiz Podjelše pri Kamniku, ki ima z obnavljanjem precej izkušenj, saj je mojster avtokleparstva in avtoličarstva.Tokrat si je avtomobilske veterane le ogledoval, povedal pa, da ima v domači garaži nekaj posebnega. »To je moja nova pridobitev, in sicer DKW F5, letnik 1935, torej je star že 83 let. Ko ga bom do konca obnovil, bo izjemno lep, in zagotovo se bom prihodnje leto z njim že lahko pripeljal na srečanje ljubiteljev starodobnikov v Polje.«