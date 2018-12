FOTO: Nesrečo je objavil na facebooku, 112 pa ni poklical

VELIKE LAŠČE – Gasilci gasilske enote Ribnica so v torek posredovali po prometni nesreči, ki se je zgodila v Velikih Laščah in v kateri sta trčili vozili.Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo in ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.Ti so na kraju dogodka oskrbeli poškodovani osebi in eno prepeljali v UKC Ljubljana.Presenetilo pa jih je dejstvo, da je bila nesreča devet minut pred pozivom že objavljena na spletu, in sicer na družabnih omrežjih. Ob tem so zapisali: »Ogorčeni smo, ker se je ponovno namreč zgodilo, da so bili socialni mediji pred nami obveščeni o prometni nesreči. Nekdo je v neki skupini zapisal, da se je pripetila prometna nesreča na Rašici celih 9 minut preden smo gasilci in reševalci prejeli poziv. Sedaj pa naj se tisti, ki je to zapisal vpraša ali ne bi namesto objave v skupini raje klical na 112 in tako pripomogel k hitrejšemu reševanju ponesrečenih? Kdo ve, upajmo da ne bo naslednjič teh 9 minut usodnih...«