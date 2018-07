Peter Dornik je umrl na klopi v parku

Mineva štirinajst let od nasilne smrti Celjanom znanega brezdomca, 40-letnega Petra Dornika oziroma Črnega Petra, kot so ga tudi klicali. V sredo, 7. julija 2004, je sprehajalec ob poti ob Savinji našel truplo. Klopce ob sprehajalni poti so bile priljubljeno zbirališče mladine in tudi ljudi brez domovanja, ki so tam našli svoje prostorčke za brezskrbno preživljanje dnevov, nekateri pa