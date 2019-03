FOTO: Ne boste verjeli, kaj je klonilo pod močnim vetrom 

Veter lomi vse pred seboj

Nezgoda v križišču

Oglasili so se bralci

Posledice vetra Turski Vrh–Zavrč. FOTO: bralec Renato

Ne le na Štajerskem, predvsem v Mariboru in okolici, kjer močen veter podira vse pred seboj, temveč tudi na območju Pomurja velja oranžni alarm, torej opozorilo zaradi močnega vetra. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je zaradi močnega vetra za skrajni severovzhod države oranžni alarm izdala že v ponedeljek, opozorilo pa velja tudi za danes.Veter namreč lahko lomi veje, podira nekatera drevesa in odnaša kritino s streh, prav tako lahko ovira cestni promet ter otežuje gibanje. Pri Arsu zato opozarjajo, naj bodo vrata in okna zaprta, pri gibanju na prostem pa se izogibajte nevarnih mest.V Pomurju se je zvrstilo kar nekaj težav, saj sta v vetrolomu na cesti Mačkovci–Vidonci in v Gornji Radgoni padli drevesi, medtem ko se je v Selu v občini Moravske Toplice nevarno nagnil drog telekomunikacijskega omrežja.Po ocenah vremenoslovcev bodo najmočnejši sunki vetra na severovzhodu Slovenije danes presegali hitrost 70 kilometrov na uro.Prav močen veter je povzročil tudi nezgodo v križišču regionalne Beltinci–Murska Sobota pri Bratoncih in Lipovcih. Tam je namreč močan veter podrl semafor, vse pa se je končalo dokaj srečno, saj bi lahko semafor koga poškodoval ali povzročil prometno nesrečo. Na kraj dogodka so hitro prispeli policisti in delavci drugih ustreznih služb.Ob tem dodajmo, da so posledice vetra čutili tudi na relaciji Turski Vrh–Zavrč, kjer so po besedah našega bralca morali posredovati tudi gasilci.