FOTO: Največ ljudi leto 2019 pričakalo v prestolnici, ognjemetom so se odpovedali

LJUBLJANA, KOPER – Prihod novega leta so po slovenskih krajih mnogi pričakali na praznovanjih na prostem. Največ se jih je tudi letos zbralo v prestolnici, po prvih ocenah organizatorjev podobno kot lani okoli 50.000 ljudi, nebo pa je razsvetlil ognjemet. Živahno je bilo tudi v Kopru, kjer se je zbralo okoli 10.000 obiskovalcev. Ob polnoči je nebo nad Ljubljano razsvetlil petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu. Rakete iz biorazgradljivih materialov so bile letos v barvi Ljubljane, to je zelena, in v silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. Medtem ko so se v nekaterih mestih, med drugim v Mariboru, Kopru in na Ptuju, letos ognjemetu odpovedali iz okoljskih ali drugih razlogov, se v Ljubljani kljub nekaterim pozivom za to niso odločili. Prepričani so, da bi v Ljubljani morebitno ukinitev velikega osrednjega ognjemeta nadomestili še številnejši zasebni ognjemeti, ki so brez certifikatov in okoljsko škodljivejši. Praviloma ti zasebni ognjemeti tudi trajajo dlje kot ognjemet z Ljubljanskega gradu, ljudje pa jih prižigajo v strnjenih soseskah, kar je še bolj moteče za tamkajšnje stanovalce in njihove hišne ljubljenčke, so dejali pri Turizmu Ljubljana. Tudi letos je na ljubljanskih trgih silvestrovalo približno 50.000 ljudi, ob upoštevanju tistih, ki so se zadrževali na nabrežjih in drugih površinah, pa blizu 100.000, kar je približno toliko kot lani.



Silvestrovanja so od 21. ure potekala na štirih ljubljanskih trgih. Osrednje na Kongresnem trgu je bilo namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev oz. vsem generacijam, ki so jih glasbeno zabavali Anabel, Nika Zorjan in Victory. Medtem je bilo silvestrovanje na Mestnem trgu tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, nastopili so Maraaya & Jazzilaz in Klara Jazbec. Na Trgu francoske revolucije so na svoj račun prišli ljubitelji alternativne rock glasbe, zabavali so jih Super Action Heroes, Red Five Point Star in Elvis Jackson, program na Pogačarjevem trgu pa je bil namenjen ljubiteljem slovenskih izvajalcev popularne in narodnozabavne glasbe. Nastopili so Gala Kvintet in France in Krila.



V Ljubljani so sicer skupaj z dedkom Mrazom in drugimi pravljičnimi junaki prvi praznovali otroci, za katere so od 16. ure organizirano silvestrovanje na Kongresnem trgu, simbolično pa so vstopili v novo leto ob 17. uri. Koper je postal magnet Med tistimi, ki so v prestolnici silvestrovali na prostem, je največ meščanov in domačih gostov, od tujih pa obiskovalcev iz sosednjih držav. V decembru je v Ljubljani že 10 let največ gostov iz Italije, sledijo gostje iz Hrvaške, Nemčije, Srbije in Avstrije. Pri Turizmu Ljubljana ocenjujejo, da je Ljubljano v decembru obiskalo okoli milijon enodnevnih obiskovalcev.



V Kopru je bilo veselo v tamkajšnji Taverni, kjer so obiskovalce v novo leto popeljali Lumberjack, Kingston in Buržuazija. Zabava se ni zaključila niti po polnoči, saj je drsališče na trgu ob Upravi za pomorstvo tik ob morju obratovalo do 3. ure. S podaljšanim urnikom je do 3. ure obratovala tudi Dežela okusov v parku Ikarus na Ukmarjevem trgu in na mandraču v Kopru.



Tokratno silvestrovanje je poleg domačinov privabilo tudi veliko obiskovalcev iz drugih koncev Slovenije. »Prišli smo zato, ker smo hoteli videti dogajanje na Obali in predvsem zato, ker smo hoteli videti Čudolandijo in na koncu koncev tudi skupino Kingston, ker je iz naših krajev,« je za STA povedal Borut iz Tolmina. Koper je postal magnet tudi za sosede onkraj meje. Giovanni iz Trsta je prišel z ženo in otrokoma, ki sta uživala na drsališču. Dejal je, da so se za Koper odločili, ker so Koper zelo dobro uredili. Tudi Anja iz Kranja se je za spremembo odločila silvestrovati v Kopru: »Pogledali smo malo program, všeč nam je bilo pa smo sem prišli.« Ognjemetu so se odpovedali Na najdaljšo noč v letu, ki je sicer minila brez ognjemeta, so prijetne zimske temperature, praznično vzdušje in dobra glasba po oceni organizatorjev v Koper privabili okoli 10.000 ljudi. Kot je za STA, povedal David Radej, je to primerljivo z lanskim letom, ko pa je bil v Kopru tudi ognjemet. Po njegovem mnenju je k dobremu obisku prispevalo tudi lepo vreme, veliko obiskovalcev pa je ves zadnji teden pritegnila Čudolandija. Tako so samo na otroškem silvestrovanju v nedeljo našteli več kot 4000 obiskovalcev. Bogato dogajanje v Kopru ne bo pojenjalo niti na novega leta dan. Novo leto so na organiziranih silvestrovanjih na prostem pričakali tudi drugod po Sloveniji, med drugim v Mariboru, Celju, Kranju in na Bledu.



Že silvestrski dan so zaznamovali nekateri tradicionalni dogodki, namenjeni drznejšim. V ponedeljek opoldne so že 10. leto zapored najpogumnejši skočili v Blejsko jezero, ob 13. uri pa so se šestič zapored hrabri plavalci prepustili svežini Planšarskega jezera na Jezerskem. Na Obali bodo danes obeležili že 15. novoletni skok v morje, tradicijo novoletnega potopa v tamkajšnje jezero so ohranili tudi v Velenju. V Celju bodo na novega leta dan hrabri plavalci skočili v Savinjo.