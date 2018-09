FOTO: Primorka obstala: avtocesta zaprta zaradi nesreče

Posnetek cestne kamere, gneča pred Vrhniko. FOTO: Promet.si

BREZOVICA – Zaradi nesreče je bila več ur zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, je poročal prometno-informacijski center. Ob 16.30 sta na primorski avtocesti pred priključkom Brezovica v smeri Ljubljane trčili tovorno in dve osebni vozili. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Ljubljana so eno lažje poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zasčito in reševanje.Na omenjeni lokaciji ostajajo zastoji, tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. »Vozniki v zastoju morajo pustiti intervencijsko pot,« so znova opozarili na spletni strani centra.Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto proti Ljubljani zapustijo na izvozu Logatec. Zastoji so nastali tudi na regionalni cesti.Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda proti Ljubljani.