FOTO: Na oltar položijo lesene figurice

K blagoslovitvi so lastniki živine ponesli okoli glavnega oltarja lesene figurice svojih konj in druge živine. FOTO: Janez Kuhar

Iz okoliških vasi Visoko, Predoslje, Britof in Hotemaže je prišlo v Srednjo vas k blagoslovu 32 konjenikov. FOTO: Janez Kuhar

Kako dolgo že velja ta običaj ter kdo in kdaj je izrezljal figurice konj in goveje živine, ne ve nihče.

V sredo, na štefanovo, so tudi po številnih gorenjskih krajih že po tradiciji blagoslovili konje. Sveti Štefan je tudi na Gorenjskem še vedno eden najbolj priljubljenih svetnikov, kot zavetnika živine in konj pa ga najbolj častijo prav kmetje in konjerejci. Blagoslovi konj so letos spet potekali v Nevljah, Zgornjem Tuhinju, Šentvidu pri Lukovici, Žireh, Dolenji vasi, Žirovnici, Naklem, Volčjem Potoku, Hrašah, Blejski Dobravi, Kupljeniku, Križu pri Komendi, Srednji vasi pri Šenčurju, na Štefanji Gori in drugod.V Srednji vasi pri Šenčurju se je 25. jubilejne blagoslovitve v lepem, sončnem in hladnem vremenu pri podružnični cerkvi sv. Radegunde udeležilo 78 konj in dve konjski vpregi z zapravljivčkoma, ki jih je blagoslovil šenčurski župnik in dekan. Posebno zanimiv običaj poznajo v Srednji vasi pri Šenčurju in na Križu pri Komendi, kjer k blagoslovitvi lastniki živine prinesejo tudi lesene figurice svojih konj in druge živine. Čeprav so poskušali ugotoviti, kako dolgo že velja ta običaj ter kdo in kdaj je izrezljal figurice konj in goveje živine, tega ne ve nihče. Lastniki živine so okoli glavnega oltarja v cerkvi ponesli ročno izrezljane figurice konj in krav, jih položili na oltar ter molili za zdravje živine.Bogoslužje so polepšali pritrkovalci in pevci župnijskega mešanega pevskega zbora iz Šenčurja. Vsem donatorjem in glavnima pokroviteljema, občini Šenčur in Veterinarski ambulanti Vinko Pristov, se je zahvalil ključar. Kot pravi ključar, »nas skupno delo združuje in nas notranje bogati. V letošnjem letu se veselimo zamenjanih oken v cerkvi sv. Radegunde. Ves dohodek od prostovoljnih prispevkov smo vedno vložili v obnovo obeh cerkva, lani tudi v obnovo zvonika. Posebno zahvalo izrekam tudi organizacijskemu odboru, ki ga vodi.«Med gosti so bili župan občine Šenčurin podžupanter prvi župan in častni občan občine Šenčur. Za varnost so poskrbeli gasilci iz Srednje vasi, gospodinje pa so številnim obiskovalcem od blizu in daleč ponudile odlično domače pecivo in tople napitke. Vsi konjeniki so ob jubileju prejeli spominsko darilo.