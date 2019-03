NOVO MESTO – V dopoldanskem nadzoru prometa v Novem mestu so bile na muhi novomeških policistov predvsem voznice. V sodelovanju s Policijskim sindikatom OPS Dolenjske in Bele krajine so policisti PU Novo mesto ob dnevu žena zanje pripravili posebno presenečenje.



Rezultat je viden v fotogaleriji, naš ženski del uredništva pa je ob tem lepem dejanju ostal brez besed!