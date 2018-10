FOTO: Na enem koncu sneg, na drugem pa bo 21 stopinj

Vršič je bel. FOTO: Hribi.net

LJUBLJANA – Napovedi meteorologov so se uresničile in ponoči je številne slovenske vrhove že pobelil sneg. Bela odeja je pokrila Kredarico in Vršič. Meja sneženja se je do večera spustila do okoli 1700 metrov, ponoči pa še nižje, vse do 1300 metrov.Padavine, ki so ponoči zajele Slovenijo, naj bi dopoldne ponehale. Čeprav bo sprva še oblačno, se bo kmalu zjasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj.Četrtek prinaša otoplitev in sončne žarke. Zjutraj bo po dolinah in kotlinah še megla, popoldne pa se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj, na Primorskem pa do 21.Sicer pa na spletni strani Severe Weather EU poročajo, da utegne v teh dneh Evropo zadeti nova pošiljka arktičnega mraza. Najbolj hladno naj bi bilo ravno danes.