FOTO: Mišice kazal tudi 80-letni jekleni Tone

Belokranjski Sokol Metlika v kopijah originalnih sokolskih oblačil, kakršna so nosili predvojni sokoli. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Osemdesetletni Anton Žibert, mister bodibildinga FOTO: Jože Teraž

Žibert se je prijavil tudi v oddajo Slovenija ima talent. FOTO: Miro Majcen

Leta 1908 je brežiški Sokol svoj odsek ustanovil tudi v Sevnici. Tako to leto, pred okroglimi 110 leti, štejemo za začetek organizirane športne dejavnosti v sevniški občini. Prvi telovadci so se z bradljo selili z dvorišča na dvorišče trških hiš, pod strehe šup in kolarnic ter preživljali začetno usodo vseh siromašnih društev. Med najbolj zaslužnimi za ustanovitev sokolskega odseka v Sevnici je bil učitelj. Štiri leta za tem se je sevniški odsek odcepil in postal samostojno društvo.Športno društvo Partizan Sevnica, ki je naslednik Sokolskega društva Sevnica, najstarejšega društva na območju Sevnice, je v sodelovanju z občino, Sokolsko zvezo Slovenije in Fitnes zvezo Slovenije v grajskem parku pripravilo vseslovensko sokolsko športno akademijo z naslovom Praga po Pragi. Ideja za akademijo je zrasla v Pragi na pobudo predsednika Fitnes zveze Slovenijeter dolgoletne članice sevniškega športnega društva in telovadne vaditeljice. V Pragi je namreč letos poleti potekal Svetovni sokolski zlet, na katerem je nastopilo 12.000 telovadcev z vsega sveta, sokolski duh pa je tako prevzel vse prisotne, da so se odločili, da delček tega prenesejo tudi v Sevnico.Na grajski prireditvi je nastopilo skoraj sto telovadcev iz vse Slovenije, ki so se poleti udeležili sokolskega zleta v Pragi. Nastopajoči so bili iz športnih društev Partizan Sevnica in Partizan Boštanj, telovadnega društva Sokol Brežice, športnega kluba Sokol Bežigrad, ti so navdušili obiskovalce z vajami na bradlji, telovadci športnega društva Belokranjski Sokol Metlika pa so bili najbolj originalno napravljeni, saj so nastopili v oblačilih, kakršna so nosili predvojni sokoli. Navdušil je tudi 80-letniiz Zavratca pri Sevnici, ki je bil v mladosti odličen gimnastičar, treniral je skupaj zpod vodstvom profesorjaiz Brežic. Jekleni Tone, kot mu tudi pravijo, se je pozneje podal v svet bodibildinga in na minulem svetovnem prvenstvu v fitnesu in bodibildingu s svojim trenerjemiz Brežic osvojil prvo mesto v svoji kategoriji, na državnem prvenstvu pa je zmagal v starostni kategoriji nad 50 let.Zbrane sokolce, ki so prisluhnili tudi kulturnemu programu, v katerem sta nastopila citrarkain Oktet Jurij Dalmatin, vsi delujejo pod okriljem TVD Partizan Boštanj, so nagovoril sevniški župan, predsednik Sokolske zveze Slovenije in upokojeni dolgoletni predavatelj na fakulteti za šport, direktor Direktorata za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RSter predsednica ŠD Partizan Sevnica. Svoje vtise z zleta v Pragi pred davnimi 70 leti je strnila domačinka, ki se ga je takrat udeležila. Med povabljenimi so sedela tudi zlata dekleta,, nekdanja telovadna vodnica,in, manjkala je. Leta 1959 so se v Beogradu udeležile jugoslovanskega zleta društev Partizan in osvojile dve zlati plaketi.