FOTO: Ministri, ki so že čez rok

Aleksandra Pivec, ministrca za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. FOTO: Leon Vidic, Delo

Samo Fakin, minister za zdravje. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Karl Erjavec, minister za obrambo. FOTO: Leon Vidic, Delo

Jure Leben, minister za okolje in prostor. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

LJUBLJANA – Državni zbor je danes objavil seznam poslanskih vprašanj, ki niso dobila odgovora ministrov in ministric, rok za podajo odgovorov pa je že potekel. Takšnih vprašanj je pet, namenjeni pa so štirim različnim ministrom, kar pomeni, da eden od njih ni odgovoril na dve vprašanji. To je, minister za zdravje. Zanimiv je tudi podatek, da ena od ministric skoraj mesec dni po izteku roka še vedno ni odgovorila poslanki na zastavljeno vprašanje.11. 1. 2019 je bil ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovano pisno poslansko vprašanjev zvezi s kapacitetami za gozdno proizvodnjo SiDG. Rok za odgovor je potekel 11. 2. 2019.14. 1. 2019 je bilo posredovano ministru za zdravje pisno poslansko vprašanjev zvezi z zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Rok za odgovor je bil 14. 2. 201928. 1. 2019 je bilo ministru za obrambo posredovano poslansko vprašanjev zvezi z vojaškim vadiščem SV na Počku. Rok za odgovor: 28. 2. 201930. 1. 2019 je bilo posredovano ministru za zdravje poslansko vprašanjev zvezi z belimi zalivkami v javnem zdravstvu. Rok za odgovor je bil 1. 3. 2019.30. 1. 2019 je bilo ministru za okolje in prostor posredovano poslansko vprašanjev zvezi s kompostarno v Ceršaku. Rok za odgovor se je iztekel 1. 3. 2019.