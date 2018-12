FOTO: Mestni svet odločil, Bržan odstopil kot svetnik

Izid glasovanja. FOTO: Moni Černe

KOPER – Današnja ustanovna seja v Kopru se ni izšla brez zapletov. Že pred sejo je bilo pred mestno hišo bučno , saj so prišli podpornikis transparenti in glasno vzklikali. Občinski svet je s 17 glasovi proti in 13 za zavrnil predlog sestave mandatne komisije, ki ga je podal Boris Popovič, nato pa z 22 glasovi za in desetimi proti potrdil predlog Aleša Bržana naj mandatno komisijo sestavljajoinPopovič je nato napovedal, da se bo pritožil na občinski svet in predlagal ponovno štetje glasovnic. Na današnji ustanovni seji si je mandatna komisija vzela kar nekaj časa za premislek in pripravo predloga, ki so ga ponudili v potrditev mestnemu svetu. Ta je potrdil predlog, da se potrdina mesto župana Mestne občine Koper. Z 20 glasovi za in 10 proti potrdil županski mandat Alešu Bržanu in zavrnil pritožbo Borisa Popoviča. Bržan je že zaprisegel kot župan.​Spomnimo, izid drugega kroga županskih volitev, v katerem sta se 2. decembra pomerila Popovičin Bržan, je bil izredno tesen. Po preštetju glasovnic po pošti je občinska volilna komisija dan po volitvah za zmagovalca razglasila Bržana, razlika pa je znašala le sedem glasov. Na odločitev sta se oba pritožila, a je volilna komisija obe pritožbi zavrnila. Pri pretresanju ugovorov je sicer opravila štetje na enem od volišč, tako da se je razlika v glasovih še nekoliko povečala v prid Bržanu, ki je prejel 13.921 glasov, Popovič pa 13.904.