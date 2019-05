FOTO: Maturanti odplesali rekordno četrvorko, svoje povedal tudi Pahor

LJUBLJANA – V Ljubljani so se pod belimi dežniki maturanti zavrteli na že 19. Maturantski paradi. Na Slovenski cesti so pod taktirko Mateje Hočevar Prokofjev iz plesne šole Urška Pro točno opoldne zaplesali čevorko. Ob spremljavi ikonične Straussove melodije iz operete Netopir je zaplesalo 4304 maturantov, kar je 184 več kot lani. Slovenska prestolnica je s plesanjem četvorke letos povezala rekordnih 77 mest iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije.



Mladi so s plesom porušili meje in dokazali, da smo vsi enaki ter da nam tega nihče ne more vzeti. »Prišel sem pogledat kako izgleda prihodnost in izgleda čudovito,« je množico pozdravil predsednik republike Borut Pahor. Ljubljanski župan Zoran Janković je maturante bodril ob Slovenski cesti. Strinjal se je, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, kot večkrat poudarja, tudi zaradi takšnih dogodkov. Največjo četvorko na svetu je pospremil še prvi NEXT LEVEL Festival Po končani četvorki, ko je zadonela zmagoslavna We are the champions in mladostniška Smells like teen spirit, so se dijaki znova usmerili proti Gospodarskemu razstavišču, kjer je potekal prvi Next Level Festival, ki je najljubši praznik mladostnikov popestril še z največjimi imeni glasbene scene. Za vrunec zabave je poskrbela ena vodilnih domačih rockovskih zasedb Big Foot Mama.