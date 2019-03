VERŽEJ – Policisti PP Ljutomer so skupaj s policistom Leonom obiskali otroke v vrtcu Veržej. Malčke so podučili marsičesa koristnega, saj so jih opozarjali na previdnost udeležbe v cestnem prometu, jih v praksi naučili pravilne uporabe kolesarske čelade in vožnje s kolesom na poligonu.



Otroci so bili navdušeni, še posebej nad policistom Leonom, s katerim so se zelo zabavali. Obljubili so mu, da bodo vselej previdni v prometu in da bodo upoštevali prometna pravila.