FOTO: Leglo egoistov? To o slovenskih poslancih pove njihova obleka

Prva uradna fotografija nove vlade. FOTO: Leon Vidic/Delo

Lea Pisani: Obleče se zgolj in sam zase

Lea Pisani FOTO: Facebook

Ženske preveč komplicirajo?

Ksenija Benedetti. FOTO: Jože Suhadolnik /Delo

Ksenija Benedetti: Meja dostojnosti je znana

LJUBLJANA – Prva uradna fotogafija novoizvoljene vlade je dvignila kar nekaj prahu. Pa ne zaradi zasedbe, temveč zaradi oblek, ki so jih za tako pomembno priložnost izbrali politiki. Že pred imenovanjem nove vlade je del javnosti razburil poslanec Levice, ki je na pogajanja v državni zbor prišel v majici s kratkimi rokavi in podobo Josipa Broza Tita. Kodeksi oblačenja so se seveda skozi zgodovino močno spremenili in »sprostili«, vendar pa ostaja vprašanje, ali bi neka osnovna pravila vseeno mogla obstajati.V državnem zboru smo zato preverili, ali v hramu demokracije obstaja kodeks oblačenja in kakšna so ta pravila. Njihov odgovor je bil precej skop, in sicer so zapisali, da Pravilnik o notranjem redu Državnega zbora, v 6. členu določa, da se »v prostore Državnega zbora lahko vstopa le dostojno oblečen in primerno aktivnostim v Državnem zboru«. Kaj za njih pomeni dostojno in ali so kdaj že komu zavrnili vstop v Državni zbor zaradi neprimerne obleke, nam niso pojasnili.O oblekah novoizvoljenih ministrov se je na družbenih omrežjih razpisala tudi stilistka za kulturo oblačenja in modna blogerka. Vprašali smo jo, ali se ji zdi primerno, da poslanci na pogajanja v državni zbor ali na seje prihajajo v kratkih hlačah ali krakih majicah s poslikavami. »Obleka je odraz časa, naroda, kulture, socializiranega človeka. Naša podoba govori o naših osebnostnih lastnostih. Podoba tako oblečenega poslanca govori o človeku, ki se ni pripravljen prilagoditi, o človeku ki ne upošteva da njegova podoba na takšni poziciji ni več njegova osebna stvar. Tako neprimerna podoba je tudi egoistična, obleče se zgolj in sam zase. Če se z obleko prilagodimo, uredimo in se oblečemo poziciji primerno, signaliziramo, da nam je mar za druge in da želimo dobro komunicirati. Prilagajanje ni podrejanje,« je pojasnila Pisanijeva.Na fotografiji novoizvoljenih ministrov in predsednika vlade je Pisanijevo najbolj zmotila podoba nekaterih žensk. »Čudi me zakaj tako komplicirajo, njihove delovno mesto je zelo izpostavljeno, delovniki naporni in dolgi. Zato je za ljudi na takšnih mestih primerna bolj anonimna podoba, zlasti za posebne priložnosti,« je prepričana stilistka. Oblačila naj bi bila enobarvna, brez vzorcev, nezmečkana, ustrezne velikosti, čevlji zaprti.»Predvidevam, da so bili ob vabilu na fotografiranje opozorjeni, da gre za posebno fotografiranje, te fotografije so zgodovinske in pogosto objavljene. Prav je da se izbiri obleke za to priložnost posvetimo, se pozanimamo kakšna oblačila so primerna, gremo k frizerju, morda kupimo nove čevlje. Gospe in gospodje predstavljajo vse nas in vsi si želimo, da bi nas tudi s podobo predstavljali solidno,« še meni Pisanijeva.Za zdaj še prva dama slovenskega protokolameni, da ni primerno, da poslanci (ali poslanke) na sejo pridejo v kratkih hlačah in natikačih. »Osebno tudi nisem pristaš majic z napisi, vendar razumem, da morda kdo želi s tem podati kakšno politično sporočilo. Seveda ni nujno, da so poslanci vedno oblečeni v formalnih oblačilih, a je meja dostojnosti vseeno znana in menim, da je v Državnem zboru ni primerno močno prestopati,« je pojasnila za naš portal.