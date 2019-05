FOTO: Kosti posiljene deklice v cerkvi burijo duhove

JERUZALEM – Čudovite vinorodne hribčke s številnimi znamenitostmi, vinotoči, kapelicami in križi v Jeruzalemu dopolnjuje cerkev Žalostne Matere božje, zgrajene leta 1652. Poimenovali so jo po podobi na glavnem oltarju; original naj bi prinesli križarji ali romarji iz izraelskega in palestinskega Jeruzalema v 13. stoletju. Na desnem stranskem oltarju je slika papeža Urbana II., začetnika križarskih pohodov. V 12. stoletju, ko je na tem območju deloval nemški križarski red, je slovenski Jeruzalem dobil svoje ime, ki mu zaradi energetskih silnic, prekrasnih razglednih točk in romarske cerkvice upravičeno rečejo nebeški kraj. V bližini cerkve je Babji ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.