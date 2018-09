FOTO: »Ko bo prišla nova kriza, bo še hujša, kot je bila zadnja«

LJUBLJANA – »Gospodarski odnosi so še vedno zelo dobri, to moramo poudarjati. Odnosi niso slabi, so pa turbulentni časi,« je na današnjem poslovnem zajtrku AmCham Slovenija dejala, generalna direktorica AmCham EU. Ta predstavlja prek 150 ameriških podjetij, ki vlagajo po Evropi. Zagotovila je, da so ZDA povsem predane odnosom z EU, vendar pa mora tudi Evropska unija počistiti pri sebi, da bo privlačna partnerica.Ena najvplivnejših žensk v Bruslju po mnenju mnogih meni, da razmere niso preproste, globalni izzivi so resni, ampak če bodo vodilni v podjetjih spregovorili o izzivih in o tem, kaj je dobro za posel, se bodo zadeve spremenile. Prav tako poudarja, da je pomembno izpostavljati pozitivne zgodbe. Poleg tega je v razpravo o trgovini treba vključiti ljudi. »To je bila tudi ena izmed napak pri pogajanju o TTIP, da nismo vključili ljudi. Zdaj obe strani govorita o tem, da se je stvari treba lotiti drugače in počasi prikazovati napredek. Pri TTIP je bilo narejenega veliko napredka in zdaj moramo graditi na stvareh, ki so bile dobre. Evropska unija in ZDA lahko sodelujejo, a je treba začeti zdaj, saj nam zmanjkuje časa.«Svet v zadnjih mesecih spremlja trgovinske vojne. Ameriški predsednik dviguje carine, na udaru so Kitajska, EU ...Član uprave Kolektor Groupizpostavlja, da bo trgovinska vojna med EU in ZDA vplivala na njihovo skupino: »Ameriški predsednikje odločen zaščititi ameriško avtomobilsko industrijo, mi pa smo neposredno v dobavni verigi. To nas bo prizadelo, vprašanje je, kako močno in kdaj.« Izpostavlja, da še vedno ne vemo, kaj se bo zgodilo med ZDA in Mehiko, saj je veliko nestabilnosti. Nov trgovinski dogovor pa bi zagotovo pomagal pri reševanju tovrstnih izzivov, je prepričan.Nekdanji veleposlanik Slovenije v ZDAizpostavlja, da mora biti Slovenija bolj aktivna in samozavestna, da mora biti bolj inovativna in se ne sme imeti za majhno državo: »Slovenija ne sme biti država ene tematike. Biti mora inovativna, pogumna in proaktivna. Zelena ekonomija, trajnostni razvoj, to so priložnosti za Slovenijo, ki naj bo drzna.«»ZDA so se v svetovni areni pridružile države, kot so Kitajska, Rusija in Indija. Vprašanje je, kakšna bo ta tranzicija, bodo države našle način sobivanja in sodelovanja pri glavnih težavah – od klimatskih sprememb do trajnostnega razvoja do kriznih vojnih žarišč in naprej – ali pa bo med njimi prišlo do neke vrste spopada,« opozarja.»Evropska unija ni rešila nobene od svojih dosedanjih kriz – ne institucionalne, ne gospodarske in ne finančne,« ugotavlja izredni profesor za evropsko pravo na fakulteti za državne in evropske študije. Dodal je še, da se Slovenija s temi časi ne sooča produktivno. »Vse preveč se ukvarjamo sami s seboj in za svoje težave krivimo druge,« je povedal Avbelj in opozoril na implozijo slovenskega političnega spektra in odsotnost profesionalnega političnega razreda. »Nimamo pravih političnih strank, kaj šele močnih političnih vezi v Evropi,« je opozoril in dodal, da to slabi položaj države v mednarodnih odnosih.