FOTO: Kmetom v koruzo nastavljajo pasti

Dokler kombajna ne popravijo, delo na njivah stoji. FOTO: Oste Bakal

Anica Kramberger se sprašuje, kdaj bodo spet lahko šli na njivo. FOTO: Oste Bakal

Jernej Elbl je kombajn uničil na njivi tik ob kmetiji Matevža Karla. FOTO: Oste Bakal

GORNJA RADGONA – Kmetje iz dela Slovenskih goric, zlasti med Negovo, Spodnjo Ščavnico in Benediktom, so obupani, saj jim nekdo očitno namenoma poskuša škodovati. V samo trinajstih dneh je bilo na majhnem območju v občinah Gornja Radgona in Benedikt uničenih ali poškodovanih najmanj osem kombajnov. Policisti PP Gornja Radgona so prvo prijavo prejeli v torek, 10. septembra. "Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na njivo, posajeno s koruzo, nastavil nerjavečo cev dolžine 20 centimetrov, prijavitelj jo je zadel s kombajnom za siliranje koruze. Pri tem se je kmetijski stroj poškodoval, škoda po nestrokovni oceni znaša okrog 10.000 evrov," je potrdila tiskovna predstavnica PU Murska SobotaIn nato so policisti iz PP Gornja Radgona in PP Lenart dobili skupno še vsaj sedem tovrstnih prijav poškodovanja kmetijskemehanizacije. Še največ sreče so imeli pri, kjer so silirali z enoreznim kombajnom in so zadnji trenutek odkrili oviro, tako da je kombajn ostal cel. Manj sreče so imeli, ki je siliral prina Gornjih Ivanjcih, in, ki je siliral pri. Vsi so utrpeli veliko škodo. Kmetovalci in lastniki kmetijske mehanizacije ne verjamejo, da gre v teh primerih zgolj za vandalizem oziroma objestnost, prej za načrtovano uničevanje in škodovanje posameznikom. Povedo nam, da so storilci lani uporabljali 12-milimetrske cevi, a jih je kombajn običajno presekal, zdaj pa nastavljajo 20-milimetrske, za stroj premočne."Ni mi jasno, kaj roji po glavi posameznikom, ko gredo v koruzo postavljat kovinske predmete, ki ne le da uničijo kombajn in drugo kmetijsko mehanizacijo, temveč so lahko tudi sila nevarni za ljudi, ki so v bližini. Vse to lansko in letošnje dogajanje ne more biti naključje in očitno je, da se bo moralo zgoditi nekaj hudega, da bodo začeli odgovorni z nekoliko več resnosti zadevo preiskovati. Vsi mi, ki se ukvarjamo s kmetijstvom in nam je to edini vir prihodkov, smo večkratno odškodovani: najprej nam uničijo mehanizacijo, za katero moramo sami kriti vso škodo, ki se meri v tisočih in tudi deset tisočih evrih, po drugi strani imamo dodatno izgubo, ker ne moremo izvajati medsosedske strojne pomoči," nam poveiz Negove, ki je tokrat utrpel veliko škodo, saj je njegov vnukz njegovim kombajnom naletel na nastavljeno oviro in uničil stroj. Popravljajo ga že več dni in ni znano, kdaj bo lahko šel na njivo. Sogovornik se je spomnil tudi lanskega leta, ko je njegova družina prav tako utrpela veliko materialno škodo, ko so jim neznanci poškodovali več strojev, uničenih je bilo tudi kakšnih 30 pnevmatik za različno kmetijsko mehanizacijo. Lani je imel še večjo škodo njegov sosed, sicer prva žrtev v tej jeseni.Naši sogovorniki ne vedo več, kaj naj naredijo, in pričakujejo pomoč organov pregona, v skrajnem primeru pa razmišljajo, da bizadevo vzeli v svoje roke. Razmišljali so celo o vaških stražah, a so to misel ovrgli, saj se uničevanje ne dogaja zgolj jeseni, čeprav ga je takrat največ, temveč že od prve košnje pa vse do zadnjega pobranega pridelka z njive. "Če bi hoteli stražiti svoje posevke, bi to morali početi od pomladi, ko se koruza ali že prej kakšno žito poseje, do pospravila pridelka. Seveda niti en dan nisi varen, saj lahko kosiš, žanješ ali siliraš z ene strani njive, na drugi pa ti nekdo nastavi uničevalno oviro," žalostno razlaga, pri katerem je bil minulo nedeljo zvečer uničen eden zadnjih kombajnov. Kombajnar Jernej in njegovi prijatelji so ga ob našem obisku sestavljali.