FOTO: Jelinčič s svojo opravo šokiral poslance v parlamentu

SNS v rumenih jopičih. FOTO: DZ

Marjan Šarec je odgovarjal na poslanska vprašanja. FOTO: DZ

LJUBLJANA – Na tretji redni seji državnega zbora poslanci premierjuzastavljajo poslanska vprašanja.Na tokratno sejo so poslanci SNSinprišli z rumenimi jopiči ter tako med poslanci in gledalci poželi kar nekaj pozornosti. Pri prvaku SNS Jelinčiču smo preverili, čemu taka oprava. Rumeni brezrokavniki sicer veljajo za simbol nezadovoljnih protestnikov v Franciji.Kot je pojasnil Jelinčič, so želeli s tako opravo sporočiti »solidarnost stranpoti v upanju, da se zbudijo tudi naši državljani«.Predsednik SNS je na današnji seji državnega zbora v sklopu poslanskih vprašanj predsedniku vlade Marjanu Šarcu postavil vprašanja o naseljevanju tujcev v Sloveniji. Jelinčiča je med drugim zanimalo, koliko tujcev živi v Sloveniji, koliko jih ima delovna dovoljenja, kje delajo ter koliko otrok in sorodstva je z njimi prišlo v Slovenijo.