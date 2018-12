FOTO: Jaslice velikanke imajo tudi zvon želja

VIŠEVCA – Na robu naselja Viševca (477 m), v katerem so le tri hiše, so že tretje leto zapored postavljene prav posebne jaslice. Na kmetiji Pri Udamovc, kjer živi Francka Sodnik, jih je na hribčku pred domačo hišo postavila hčerka Helena. Razprostirajo se na površini 37 kvadratnih metrov. Domačijo je najlažje najti, če sledite smerokazu Viševca, ki je kilometer iz Zaloga pri Cerkljah, nato pa se peljete še po makadamski cesti proti Viševci, kamor lahko pridete tudi iz Kamnika skozi Tunjice.



Vse objekte za jaslice je Helena izdelala sama, med drugim hlevček, leseno kmečko hiško ter cerkev z zvonom želja. Pri postavitvi ji je pomagala hčerka Urška, pri zamenjavi starega in težkega hlevčka pa sin Blaž in trije njegovi prijatelji. Letos so v jaslicah na ogled tudi živali, ki jih srečamo v gozdu, med njimi medved, jeleni, zajci, srna in srnjak z mladimi srnicami. Vse so ujete v zanimive prizore. Tako denimo lisica čaka na kokoš, ki sedi na smrekovi veji in si ne upa v hlev stare kmetije. Na vejah smreke je veverica, na lovski preži pa sedi lovec. Ob starem debelem kostanju je na ogled pravljična hišica, v kateri bivajo medved, deklica in deček, ob večernih urah pa na star kostanj prileti sova.



​Helena je zadnjih nekaj tednov jaslice izdelovala vsak dan, kolikor ji je pač čas dopuščal. Manjkajoče pastirce, svete tri kralje in nekaj ovc je pred nekaj leti kupila. Jaslice, ki so ponoči osvetljene, bodo postavljene do svečnice. Mah je nabrala v domačem gozdu. Ustvarjalka pravi, da jih postavlja za dušo in z velikim veseljem, številni obiskovalci pa ji dajejo še dodatno pozitivno energijo. Ta Heleni pride še kako prav, saj zadnja leta zanjo niso bila lahka. Po očetovi smrti pred štirimi leti je prevzela kmetijo in skrb za bolno mamo, na kmetiji pa živi z možem Cirilom. Mamo Francko veseli, da se delo na kmetiji nadaljuje, to ji daje dodatnih moči pri premagovanju bolezni. Ročnega dela na tej hribovski kmetiji pa je res veliko in ga Heleni nikoli ne zmanjka.