FOTO: Jaslice je izdelal iz železa

Lesene jaslice Janka Pogačarja s Homca

600 razstav ima že za sabo Marjan Vodnik.

CERKLJE NA GORENJSKEM – V Galeriji Petrovčeve hiše razstavljajo jasliceiz Grada,z Zgornjega Brnika,iz Črnega Vrha nad Idrijo iniz Volčjega Potoka, ki je izdelal čudovite železne jaslice, za kar je potreboval približno 800 ur. Te žanjejo pohvale številnih obiskovalcev od blizu in daleč.iz Domžal predstavlja lesene, saj se z rezbarstvom intenzivno ukvarja že od upokojitve leta 2000. V tem času je svoja dela postavil na ogled na več kot 600 samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in onkraj njenih meja.z Rodice je prinesla jaslice iz polimerne gline,iz Ljubljane lesene, Unikati Nati z Zgornjega Brnika pa glinene. Zanimive so tudi leseneiz Poženika,in vnukinjiiniz Poženika pa so predstavile tehniko žganja v les. Na ogled so tudi praznični aranžmaji članic KUD Regine,z Zgornjega Brnika se predstavlja s sliko Marije z Jezusom. V zgornjih prostorih Petrovčeve hiše so letos na ogled makete prepoznavnih zgradb in cerkva, ki jih je izdelal Avgust Starovašnik. Na ogled so še jaslice Ivana Kropivnika iniz Cerkljanske Dobrave pas Homca. Razstava bo na ogled do 4. januarja.