FOTO in VIDEO: V Sloveniji padajo radarji

Plačali so sedem milijonov odškodnine

MARIBOR – »Maribor si ne sme nikoli več dovoliti, da bi kateri koli župan izkoriščevalsko ožemal svoje občane.« Tako je dejal, župan Mestne občine Maribor (MOM), ki je danes na križišču Titove ceste in Ulice Pariške komune simbolično pripel verigo na ohišje in tako odstranil prvi radar, ki bo tako kot drugi odstranjen s cest in ulic Maribora.Kar 40 radarjev so leta 2012 namestili na 22 križiščih ulic in cest Maribora v času županovanja. Šlo je za javno-zasebno partnerstvo s podjetjem Iskra, pri čemer bi zasebni partner od izrečenih kazni prejemal 92 odstotkov denarja. Epilog je znan: Mariborčani so se tej obliki nadzora množično uprli, vandali pa so se znesli nad radarji.Po daljših pogajanjih je MOM z Iskro dosegel pravnoformalni sporazum (plačali so sedem milijonov evrov odškodnine), s katerim so radarji uradno prešli v last MOM, s tem pa so omogočili, da lahko radarje tudi fizično odstranijo.Dve radarski ohišji bosta umeščeni v Muzej NO kot družbenozgodovinski 'spomenik'.