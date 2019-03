FOTO in VIDEO: Sporočilo Šarcu: Ne želimo nasmeškov, rokovanja in besed

Takojšnje ukrepanje

Takšni so načrti

LJUBLJANA – Predstavnike gibanja Mladi za podnebno pravičnost, ki so organizirali današnje podnebne proteste mladih po vsej Sloveniji, je v prostorih vlade v Ljubljani danes sprejel premier. Mladi so mu predali svoje zahteve in konkretne predloge ukrepov, Šarec pa jim je ponudil sodelovanje pri oblikovanju bodoče podnebne politike države.Mladi so Šarcu danes predali svoje predloge konkretnih ukrepov, med katerimi so ozelenitev državnega proračuna, prehod na večinoma rastlinsko prehrano, zaprtje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje do leta 2030 ter zmanjšanje izpustov v prometu za 40 odstotkov do leta 2040.Prav tako so predali svojih deset ključnih zahtev, med katerimi so spodbujanje kakovostnih in dostojnih zelenih delovnih mest, pravično krožno gospodarstvo, spodbujanje trajnostne, okolju in ljudem prijazne potrošnje in proizvodnje ter skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.K premierju so mladi prišli oblečeni v majice z napisi, ki so sporočali, da ne želijo nasmeškov, rokovanja in besed, ampak takojšnje ukrepanje. Sistemske spremembe, ne podnebne spremembe, so poudarili.»Moram povedati, da vlada veliko od tega že počne, ministrstvo za okolje in prostor je že pristopilo k temu,« je ob sprejemu zahtev povedal Šarec. »Tole jemljemo kot sodelovanje na skupni poti, torej da nam boste še vi pomagali k temu, da se ti ukrepi sprejmejo,« je povedal mladim.»Veseli smo da ste se aktivirali, da ste opozorili na to in verjamem, da ne bo ostalo le pri besedah, ampak bo prišlo tudi do dejanj,« je še zatrdil premier.Z mladimi sta sicer Šarec in državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor ter kandidat za okoljskega ministrasedla za mizo ter jim v za javnosti zaprtem delu srečanja pojasnila, kaj vlada že počne in kakšni so njeni načrti za prihodnje.Mlade po bo Šarcu sprejel še predsednik državnega zboraK politikom so se aktivisti podali po današnjem velikem šolskem podnebnem štrajku. V središču Ljubljane se je zbralo več tisoč otrok in mladih, po nekaterih ocenah do 9000, in bučno zahtevalo odločne podnebne ukrepe.Ni planeta B, Zanikanje ni politika, Vam so bile dovoljene sanje, mi bomo živeli nočno moro, Mislim na prihodnost, torej sem, Danes na meniju: prekajena Zemlja ter Globalno segrevanje ni cool, je le nekaj napisov, ki so jih zapisali na številne transparente. Protest so pospremili z bobnanjem in glasbo.Protesti v Ljubljani in še sedmih slovenskih krajih so del globalnega gibanja. Danes je tako po vsem svetu napovedanih več kot 2000 demonstracij v več kot 100 državah.