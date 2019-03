FOTO in VIDEO: Kaos na primorki. Ste videli, kaj so počeli vozniki?

Policisti letos takih voznikov še niso kaznovali

Posamezniki so se želeli mimo kolone prebiti kar po reševalnem pasu. FOTO: bralec Aleksandar

»Želimo si avtocestno policijo«

V Nemčiji v enem dnevu za 23 tisočakov kazni

»Naloge policije ob napotitvi na interventni dogodek na avtocesti so predvsem zavarovati življenja ljudi in njihovo premoženje ter zavarovati kraj prometne nesreče. Ostali ukrepi sledijo v nadaljevanju. Če je mogoče, nadzor nad kršitvami ob vzpostavitvi reševalnega pasu izvajajo policijske patrulje, ki so dodatno (z zamikom) napotene na kraj interventnega dogodka ali pa so na kraj dogodka napotene z nalogo da ukrepajo ob zaznanih kršitvah,« še pojasnjujejo v policiji.

LOG PRI BREZOVICI – Pred natanko tednom dni sta se na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico zgodili dve hujši prometni nesreči. V obeh so bili udeleženci huje poškodovani oziroma ukleščeni v vozilu in so nemudoma potrebovali pomoč intervencijskih služb. Medtem ko se je za prve intervencijske službe na avtocesti ustrezno vzpostavil reševalni pas, so ga za druga intervencijska vozila vozniki takoj zaprli, nekateri pa so reševalni pas želeli izkoristiti, da bi se prebili mimo kolone vozil.Kot je razvidno s posnetka, ki nam ga je posredoval bralec, je enemu od voznikov zaradi takega početja prekipelo. Omejeno dogajanje pa je pošteno otežilo preboj do nesreče intervencijskim vozilom, ki so bila na poti kasneje. Nekateri vozniki, ki so za več ur obtičali v koloni, so se po avtocesti tudi sprehajali in na ta način ogrožali svojo varnost in varnost drugih udeležencev.Mnogi vozniki so se spraševali, kje je v takih primerih policija, ki bi voznike, ki ne upoštevajo pravil razvrstitve ali pa celo peljejo po reševalnem pasu, kaznovala. Preverili smo, ali je omenjene voznike v petek doletela kakšna kazen, a kot so pojasnili pri policiji, možje v modrem v tem primeru tega niso storili.Kot so pojasnili, je za voznike, ki v primeru nesreče ne vzpostavijo reševalnega pasu, predpisana kazen v višini 200 evrov, za tiste, ki se priključijo vozilu s prednostjo, pa 80 evrov. V celotnem lanskem letu so za take prekrške kaznovali osem voznikov, letos pa še nobenega.V petek po besedah policije možje v modrem niso kaznovali nikogar, »saj so bili policisti zaradi številnih interventnih dogodkov, v prvi vrsti usmerjeni v te dogodke, da se zavaruje življenja ljudi, njihovega premoženja ter zavarujejo in opravijo ogledi krajev prometnih nesreč«.Da bi bilo treba povečati nadzor policije oziroma kaznovanje prekrškarjev, so prepričani tudi v zavodu Reševalni pas, ki se zadnja leta intenzivno zavzema za ozaveščenost voznikov in spremembo zakonodaje na tem področju. »Vendar nam je tudi povsem jasno, da policija nima resursov za te postopke,« je še dodaliz omenjenega zavoda, kjer si želijo uvedbe avtocestne policije, o kateri se govori že vrsto let. S tem bi po njihovem mnenju lahko povečali prisotnost policistov na avtocestah, tako bi bilo več nadzora, na ta način bi se tudi varnost izboljšala. Po mnenju zavoda je 200 evrov dovolj visoka kazen, če bi jo v praksi lahko kdo pisal. »Kar se tiče pa kazni za priključitev reševalnim enotam, pa je kazen absolutno prenizka, saj s tem, ko nekdo sledi intervencijskemu vozilu, zelo ogroža sebe, intervencijsko vozilo in ostale udeležence, in nič ne kaže, da bi se kdo pogovarjal, da bi to kazen dvignili za vsaj desetkrat,«​ opozarja Albreht.Dobra praksa po besedah Albrehta obstaja v Nemčiji. Tamkajšnja policija opravi intervencijsko vožnjo prek zastoja, vozilo pa je opremljeno s kamerami, na zadnji klopi sedi policist, ki dodatno fotografira voznika, ki ni pravilno razvrščen in s tem ni možnosti, da bi se nekdo izgovarjal, da ni bil on za volanom. Tako so v prejšnjem tednu napisali za 23.000 evrov plačilnih nalogov v enem samem zastoju. »Druga možnost je, da se en sam policist pelje prek zastoja večkrat in s tem nekako vzdržuje koridor, to bi v končni fazi lahko pri nas počeli celo cestninski nadzorniki, ki imajo na vozilih svetlobno in zvočno signalizacijo,« je še prepričan idejni oče projekta Reševalni pas. Kljub vsemu pa se po opažanjih zavoda in drugih intervencijskih služb ozaveščenost in kultura vožnje na tem področju v zadnjih šestih letih relativno hitro in uspešno izboljšujeta.