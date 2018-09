FOTO: Grozljivka le nekaj korakov od šole: otroci prosto po razbitih steklenicah in iglah?!

Objekt v katastrofalnem stanju od šolarjev loči le širina avtobusa. FOTO: N. K.

»Ni druge, kot da jim vstop prepovemo«

Če se komu kaj zgodi, bo za to odgovoren lastnik

VRHNIKA – »Kako lahko to dovolijo? Kako boš otrokom dopovedal, da ne smejo vstopiti v prostor, poln grafitov in razbitega stekla, ki ni zavarovan? Saj jim je prepovedano, vendar najbolj zanimivo ... « se je razburjala občanka Vrhnike, ki se je ob našem prihodu ravno sprehajala mimo srhljive stavbe, če lahko temu sploh še tako rečemo.Ob pogledu na nekdanjo menzo, ki jo občani poznajo pod imenom Blagajana in v kateri so več let obedovali uslužbenci propadle Industrije usnja Vrhnika (IUV), človek danes izgubi apetit. Propadajoči objekt, ki ga 'krasijo' zgolj še bršljan, razbite steklenice in po navedbah nekaterih občanov tudi narkomanske igle, je postal velik občinski problem v trenutku, ko so v kulturnem centru v njegovi neposredni bližini (govorimo o petih metrih) začeli pouk obiskovati četrtošolci in tretješolci Cankarjeve šole Vrhnika. Sporna stavba se namreč nahaja zgolj nekaj korakov stran, vrata in okna pa so razbita in nezavarovana, zato lahko vstopi prav vsak.»Že od odprtja kulturnega centra (septembra 2014) se ubadamo s to problematiko razpadajočega objekta. Za pomoč smo prosili tudi občino Vrhnika, obveščena je bila tudi gradbena inšpekcija. Na roditeljskih sestankih se starši o tem pogovarjamo,« je za naš portal pojasnila ravnateljica OŠ Ivana CankarjaUčence želi šola ob pomoči staršev podučiti, da se je objektu treba izogibati in da je vstop vanj strogo prepovedan. »Za zdaj do neljubega dogodka ni prišlo, vendar pa več, kot da opozarjamo, ne moremo storiti,« je sklenila ravnateljica.Propadajoči objekt, ki predstavlja veliko nevarnost za otroke, je bil tudi osrednja tema letošnjega prvega roditeljskega sestanka, ki se ga je udeležila tudi, mama četrtošolca, ki je pred leti v tem objektu med službo malicala, zdaj pa poskuša vse skupaj ignorirati in upa na najboljše. Za Novice je pojasnila, je šola velik del trajanja sestanka namenila prav tej problematiki. Problem predstavlja predvsem dejstvo, da na strani lastnika ni nikakršnega interesa oziroma sodelovanja, da bi objekt ogradili oziroma zavarovali. Starši in uslužbenci šole so skupaj prišli do zaključka, da enostavno ni druge možnosti, kakor da otrokom prepovejo, da hodijo tja.Župan Vrhnikenam je razkril, da ta zgodba sega že daleč v preteklost. Po propadu podjetja IUV je objekt nekdanje menze pristal v rokah mesarstva Blatnik, saj je Blagajana na ta način poravnala dolgove do omenjenega podjetja. Kasneje je po naših informacijah objekt kupil nekdanji župan Cerknice, ki je po besedah Jakina želel stavbo spremeniti v stanovanjski objekt.Njegovi načrti so se izjalovili, od takrat pa projekt stoji, miruje in propada. Objekt bi rad prodal, a je – vsaj za občino – cena previsoka. Po naših klicih naj bi župan spet govoril z Levarjem, ta pa mu naj bi obljubil, da bo do konca leta objekt porušil. »Ne bi želel, da se kar koli zgodi,« je dejal župan in dodal, da prijava na gradbeno inšpekcijo nima pretiranega smisla. »Preden reagirajo, je že leto okoli,« pojasnjuje in dodaja, da želi, da bi občina našla rešitev v dogovoru z lastnikom parcele. Ta ni izkazal interesa, da bi se objekt vsaj ogradil, če že ne porušil. »Če se komur koli kaj zgodi, bo odgovarjal lastnik, ker ni zavaroval objekta,« še opozarja Jakin.Po telefonu smo poskušali priklicati tudi Miroslava Levarja, da bi pojasnil, zakaj ne želi, da bi se problematika uredila vsaj do te mere, da se objekt ogradi, a se nam nekdanji župan ni oglasil.