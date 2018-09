FOTO: Gregor med bojem zaprosil Anjo za roko

ŠALKA VAS – Ne le na več kot stoletno rudarsko preteklost, v Šalki vasi pri Kočevju so še kako ponosni tudi na svoje vrle gasilce, ki so tokrat na športnem igrišču pripravili drugi Fire combat izziv Hozi pa Žaži 2018. Fire Combat je tekmovanje, na katerem gasilske dvojice v popolni opremi z dihalnim aparatom premagujejo ovire in poskušajo doseči čim boljši čas in čim manj kazenskih točk. Po startu morata gasilca najprej preskočiti visoko steno in preplezati rov ter se po lestvah povzpeti na stolp. Po skoku z vrvjo ju na tleh čaka 75 kilogramov težka lutka, ki jo je treba prenesti na drugo stran, na koncu, ko je utrujenost že velika, pa še vleči več sto kilogramov težko cev ter s curkom zadeti tarčo.



Za organizacijo sta skrbela Matej Kocjančič in Anže Kobola, ki tvorita tudi tekmovalni par. Ujela sta se pred petimi leti, izkušnje uspešno nabirata tudi v tujini, seveda pa ne zanemarjata vaj v matičnem društvu. Mednarodnemu nazivu gasilskega boja sta domača ljubljenca dodala še svoja vzdevka – Hozi pa Žaži.



»Ja, podporniki so naju nesli čez ovire do zmage v kategoriji do 30 let,« sta na koncu žarela od sreče Boštjan Vehovar in Denis Selenšek, člana PGD Videž iz kraja pri Slovenski Bistrici, saj sta naslovu aktualnih državnih prvakov dodala še eno zmago.

Z moškimi se je enakovredno merila Katarina Plut iz Cerovca pri Semiču, lanska kraljica metliške črnine in letošnja naj gasilka po izboru bralcev Slovenskih novic. »Prvič imam na sebi tako težak tovor, ampak je šlo tekoče, saj sem imela ekipo za spodbudo. Ja, to je prava priprava za intervencijo,« je utrujena, a širokega nasmeha dejala gasilka.



Za vrhunec dneva pa sta z gasilsko zaroko poskrbela 26-letna Anja in 27-letni Gregor z Iga, ki sta par že devet let. Anja ni vedela, da bo izbranec njenega srca padel na koleno. »Ti nesramnež,« ga je objela, »si se kar lep čas mojstrsko izmikal in nič dal slutiti, da mi boš ravno danes pripravil tale radostni trenutek,« je ljubko zagrulila, Gregor pa je razkril, da je to odločitev, za katero so vedeli nekateri njegovi prijatelji organizatorji, »skuhal« pred tremi meseci. Mladozaročenca sta dejala, da še ne vesta, ali bo v gasilskem slogu tudi njuna poroka.

Milan Glavonjić