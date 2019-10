FOTO: Gnezdo sredi gora noče množičnega turizma

Vsi partnerji so prejeli znake družine Gorniške vasi FOTO: Jože Miklavc

LUČE OB SAVINJI – Občina Jezersko je že lani slovesno vstopila v mednarodno mrežo Gorniške vasi in se skupaj s Planinsko zvezo Slovenije (PZS) zavezala trajnostnemu gorskemu turizmu, osnova katerega je gibanje v gorskem svetu na osnovi lastnih moči in brez velike tehnične infrastrukture. To je mogoče le z odgovornim odnosom do narave in s spoštovanjem kulturne in naravne dediščine kraja.Pred dnevi pa so se enakemu podvigu priključili tudi v občini in slikovitem kraju Luče ob Savinji, saj so s partnerji in PZS podpisali listino o sodelovanju. Slovesnost s spoznavanjem kraja in planinskih poti ter gorstva z 2062 m visoko Raduho ter bližnjo nad 2500 m visoko zaporo Kamniško-Savinjskih Alp pa je potekala še dan pozneje z ogledom Snežne jame pod Raduho ter odprtjem spominske table ob 60. obletnici jamarskega kluba Črni galeb ter s pohodom do planinske koče na Loki.Veliki dogodek v Lučah se je začel z glasbeno dobrodošlico, ko so mladi harmonikarji, vodje Ansambla Golte, priigrali skozi vas in se pridružili dogajanju v tamkajšnjem krajevnem domu, kjer je bilo skupaj z gosti veliko domačinov, ki sogorništvu in varstvu narave zavezani že vse od nastanka tega slikovitega predalpskega kraja. Zares ponosen med njimi je bil tudi dr., zdravnik splošne medicine ter strasten in zaveden gornik, gorski reševalec in alpinist z veliko začetnico, ki je v priložnostni brošuri zapisal: »Čeravno nisem rojen kot Lučan, so Luče moj najdražji in najljubši kraj. Tu sem preživel večino svojega življenja, svoj prvi in zadnji uradni delovni dan. Lepota vasi in okolice ni očarala samo mene, temveč tudi mnoge druge. Luče so bile večkrat izbrane in razglašene za najlepši gorski kraj v Sloveniji.«Ob dobrodošlici, ki jo je odpel domači, po vsej deželi priljubljeni Oktet Žetev, ter ob dodatnem glasbenem nastopu dveh domačih pevk in citrarkena temo lepot Slovenije in gorskega sveta je v nabito polni dvorani dvorani kar pokalo od vznesenosti in planinskega vzdušja. Domači županin predsednik PZSsta po slavnostnem nagovoru podpisala pristopno listino oziroma Deklaracijo Gorniških vasi.Mednarodna mreža Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) združuje kraje, ki turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije. Danes je v mrežo vključenih 20 krajev v Avstriji, štirje na Bavarskem, dva na Južnem Tirolskem in še eden v okviru preostale Italije, v Sloveniji pa Jezersko in Luče. Projekt vodijo planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske, Italije in Slovenije. Njegov nacionalni nosilec tako za Jezersko kot za Luče je Planinska zveza Slovenije, podpirata pa ga ministrstvo za okolje in prostor, ki skrbi za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.Državna sekretarka ministrstva za okolje in prostorje izrazila veselje in vso podporo, da se kraja na obeh straneh mogočnih Kamniško-Savinjskih Alp aktivno pridružita mreži. Poudarila je, da se s tem še krepi varovanje okolja in narave na najbolj pristen in naraven način, za kar se slovenska politika zavzema že dlje. Projekt v Lučah podpira deset nosilcev turistično-gostinskih destinacij, ki so v tem delu Zgornje Savinjske doline nosilci razvoja gorniškega turizma v tesni povezavi s planinskimi organizacijami in gorništvom v Zgornji Savinjski in Logarski dolini.