FOTO: Šokantni prizori, cariniki med prtljago našli preko 1000 zamznjenih ptic

V škatlah je bilo več kot 1300 ptic. FOTO: Tjaša Zagoršek

LUKOVICA – Iz društva DOPPS – BirdLife Slovenija poročajo, da je mobilni carinski oddelek na postajališču Lukovica ustavil voznika avtobusa s prikolico, pri katerem so med pregledom prtljage našli 15 škatel z mrtvimi pticami. Natančen pregled škatel je opravila varstvena ornitologinja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V škatlah je bilo 1349 osebkov ptic, ki so pripadali 13 vrstam.Vse vrste ptic, najdene v škatlah, so zavarovane z bernsko konvencijo in po zakonodaji RS s področja varstva prostoživečih živalskih vrst. Ptice so bile ulovljene in ustreljene v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo. Izlovljeni osebki so bili namenjeni na italijanski črni trg, kjer bi bili prodani za hrano v restavracijah.Pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se v sklopu projekta Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti ukvarjajo tudi z nezakonitim transportom ptic preko Slovenije. »Ugotavljamo, da se je število zaznanih primerov vse od leta 2013, ko Slovenija ni več zunanja meja EU, zmanjšalo, vendar je treba poudariti, da je to predvsem zaradi neizvajanja carinskega nadzora na mejah,« so še sporočili iz društva.