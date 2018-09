LJUBLJANA – Pretečeni rok uporabnosti, zasušena umazanija, plesen. Vse to najdemo v nekaterih slovenskih gostilnah. Več o tem lahko preberete v članku Srhljive razmere v slovenskih gostilnah: miši, stara umazanija in hrana čez rok , zgoraj pa objavljamo obsežno galerijo fotografij, ki smo jih pridobili od Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.