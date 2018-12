FOTO: Božički so se s strehe spustili med male bolnike

Navdušili tudi zdrave otroke

Božički so pozdravili tudi zdrave otroke.

Raperji so bili zakon

Bolna Tanja v družbi raperjev in Božička FOTOGRAFIJE: MARKO FEIST

Obiski po sobah

Aya je s Challetom Saletom in Timom Koresom zapela komad Lagano.

Obdarila oboževalko

8 Božičkov je obiskalo bolne otroke.

Tradicionalni spust Božičkov s strehe po fasadi Pediatrične klinike UKC Ljubljana je poleg obilice zunanjih opazovalcev seveda privabil tudi bolne otroke in zdravstveno osebje, ki so jih najprej občudovali skozi okna bolniških sob, zatem pa so se z enim od njih lahko srečali še osebno. Razdelili so jim namreč 200 božičnih daril.Kot smo lahko videli na lastne oči, se je pred kliniko nabrala množica radovednih otrok in staršev, ki so v živo lahko spremljali spust najbolj hrabrih Božičkov. Nekaterim mlajšim sicer ni šlo v glavo, zakaj toliko Božičkov, ko pa vsi govorijo, da naj bi bil le eden.A je bil to pač le skrbno načrtovan scenarij, da so si pozneje lažje razdelili delo in obiskali osem bolniških oddelkov. Vsak od njih je imel tako svojega Božička (mimogrede, med njimi je bilo sedem članov Gorske reševalne službe, pod rdečo opravo in brado iz vate pa se je skrivala tudi Božičkova žena).V velikem preddverju, kjer je bil pred odhodom po sobah tudi manjši sprejem z obdaritvijo nekaj otrok, pa so imeli glavno besedo velika maskota v podobi črnega mačka Murija in številni glasbeniki mlajše generacije, kot soin še nekaj drugih znanih imen z naše umetniške scene. Ti so med mladim občinstvom seveda najbolj navduševali z dajanjem avtogramov in fotografiranjem z oboževalci ali sledilci, prav tako pa z razdeljevanjem priložnostnih daril (denimo posebnih raperskih očal).Zaradi njihove navzočnosti je bil poslovni direktor pediatrične klinikev uradnem govoru zelo kratek in je le pohvalil Gorsko reševalno službo, Hitradio Center in donatorje, ki so z že omenjenimi znanimi obrazi z glasbene scene omogočili že šesti Božičkov spust zapored.Kot smo se lahko novinarji, fotografi in snemalci prepričali na enem od oddelkov pediatrične klinike, so bili bolniki veseli Božičkovega obiska, še bolj pa njegovih daril, ki jim jih je predal osebno, ker so bili vse leto tako pridni. Kateri od njih je sicer tudi zajokal, a treba je vedeti, da so na teh oddelkih tudi številni s hudo boleznijo, ki so se ustrašili navala neznanih novinarjev, raperjev in Božička.A so se hitro potolažili, ko so jim sestre in drugo osebje dopovedali, da jih bodo obdarili in jim celo zapeli.Med tistimi, ki se niso ustrašili medijske pozornosti in so dobili tudi dovoljenje staršev za snemanje ali fotografiranje, pa sta izstopali petletnain nekoliko starejša. Prva je sicer zelo sramežljivo sprejela darilo in se prav potihem zahvalila zanj, a se otresla zadržanosti, ko sta ji raper Challe Salle in kitarist Tim Kores zapela ponarodelo pesmico Siva kučma, bela brada ...Je pa zato starejša Aya dala vedeti Challetu, da je njegova oboževalka in da pozna skoraj vse njegove pesmi. In to je v živo tudi dokazala, ko so skupaj zapeli legendarni in najbolj popularni komad Lagano. Po mini koncertu pred vrati bolniške sobe, ob katerem je poplesavalo tudi zbrano osebje, pa jo je Challe Salle obdaril še s kapo z napisom Jst mam vsega poln kufer.Mladenki pa to ni bilo dovolj in si je od obeh izvajalcev izposlovala še njuna podpisa na podarjeni kapi. In seveda je sledilo še obvezno fotografiranje z mobitelom za dokaz, da je bila deležna njune posebne obravnave.