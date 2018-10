FOTO: 20 let zdravilnih energij v Tunjicah

V zdravilnem gaju privre na površje več energijskih centrov. Fotografije: Primož Hieng

Zdravilna kupola

Drago Vrhovnik je zdravilne energije odkril leta 1998.

Ravnine tako rekoč ni, saj si grički sledijo drug za drugim.

Cerkev sv. Ane je stara 250 let.

Tunjice obsegajo poleg istoimenskega naselja še Tunjiško Mlako, Laniše in del Košiš.

Zahodno od Kamnika pot čez klanec, ki se od nekdaj imenuje tunjiški, po ozki dolinici, imenovani Kurja dolina, pripelje v gričevnat svet, kjer so pridne roke zgradile več kot 160 hiš. Še leta 1827, ko si ogledujemo prvi za te kraje izdelan »zemljevid« – Franciscejski kataster –, je bilo na tem lepem koncu vzhodnega dela Gorenjske le 80 hiš. Še po drugi svetovni vojni, torej dobrih sto let pozneje, jih ni bilo mnogo. Tunjice obsegajo poleg istoimenskega naselja še Tunjiško Mlako, Laniše in del Košiš. Enak je tudi obseg zdajšnje krajevne skupnosti in fare Tunjice.Ravnine tako rekoč ni, saj si grički sledijo drug za drugim in z njih zrejo prijazne domačije. Zemlja je težka ilovica, ki za poljedelstvo ni najprimernejša, zato se vaščani ukvarjajo z živinorejo in sadjarstvom. Velika večina je odvisna od dela v bližnjem Kamniku, vse več je tudi obrtnikov. Veliko bolj kot Tunjice je znana baročna cerkev sv. Ane, zgrajena pred 250 leti.Tunjice so kraj, za katerega zgodovinarji menijo, da naj bi bilo na tem območju nekoč morje. Pravzaprav naj bi bil kamniški kot ozek zaliv morja, ki se je zajedalo v Kamniške Alpe. Morje se je polagoma umaknilo in naposled odteklo, v usedlinah pa se je ohranilo veliko živalskih ostankov, torej fosilov.Ko je leta 1998, lastnik zemljišča v Tunjicah, v bližini cerkve sv. Ane kopal mivko, je v nogah začutil nekakšno toploto in mravljinčenje. Pri tem je naletel tudi na izvir vode, s katero se je mimogrede pomazal, in dolgoletna rana na roki, ki se že dolgo ni hotela zaceliti, je popolnoma izginila. Ta nenavadni pojav je pritegnil njegovo pozornost.Številne klinične raziskave in merjenja, ki so sledili, so razkrili, da v naravnem zdravilnem gaju Tunjice privre na površje več energijskih centrov, vsak od njih pa še zdravilno učinkuje na več sistemov človeškega telesa in duha. Ta pozitivna izkušnja je Draga Vrhovnika privedla do odločitve o ustanovitvi Holističnega centra zdravja, kjer je danes energija na razpolago vsem, ki si želijo pomagati na najnaravnejši način – z vrnitvijo k naravi, k izvoru vsega življenja.V Naravnem zdravilnem gaju Tunjice je deset centrov oziroma zdravilnih točk, ki preverjeno izboljšujejo različna fizična, psihična in duševna stanja ter so v oporo med samozdravljenjem. Doktorz inštituta za telesno kulturo v Sankt Peterburgu je med preiskavo terena znanstveno dokazal, da na območju Naravnega zdravilnega gaja Tunjice privre na površje več zdravilnih centrov, vsak od njih pa zdravilno učinkuje na enega ali več organskih sistemov človeškega telesa.V Tunjicah so med drugim odkrili izvir žive vode in uredili polnilnico, za katero so dobili vsa dovoljenja, od koncesije za izkoriščanje tega naravnega vira do uporabnega dovoljenja. Vodo naj bi pili zjutraj na tešče ali zvečer dva do tri požirke ali pa po presoji. Za psihične težave jo pijemo takrat, kadar čutimo tesnobo ali stiskanje v prsih. Pri bolečinah si pomagamo z obkladki, pri poškodbah, težavah s kožo ali z očmi te predele rahlo omočimo.