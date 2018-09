Filmska družina v obnovljenem domu

Obnovljena hiša Rajkovih, manjka še fasada FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Da se bodo Rajkovi naučili vzdrževati hišo in vzpostaviti vsakdanji red, bodo še naprej potrebovali praktično pomoč.

Po desetih mesecih številnih aktivnosti so v četrtek popoldne na Območnem združenju RK Novo mesto končali še eno zgodbo s srečnim koncem; družinaiz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah, o kateri je režiser, ki jo je spremljal skoraj deset let, posnel vznemirljiv dokumentarni film, se je vselila v novo hišo. In tudi ta akcija je dokaz, da je v slogi moč in da je občutek za ljudi v stiski pri nas še kako živ.Rajkovi so zaradi svoje drugačnosti posebni, a 26-letni sinbi lahko živel normalno življenje, če ga odraščanje v drugačni družini ne bi zaznamovalo in izločilo. Družina je živela v več kot dvesto let stari hiši, ki je nezadržno propadala. Potrebna je bila celovite obnove, a si je s svojimi prihodki niso mogli privoščiti. Z denarjem od filma in kreditom so zamenjali streho, za vse drugo je zmanjkalo denarja. In tu so nastopili OZRK Novo mesto in številni ljudje odprtega srca.»Pri hiši smo najprej opravili rušitvena in gradbena dela; uredili na novo tlake, okna in vrata, elektro- in strojne instalacije z napeljavo kurjave, zamenjali talne obloge, opravili slikopleskarska dela in na koncu opremili kopalnico, kuhinjo, tri sobe in predsobo. Zunaj smo uredili kanalizacijo, opaž pri strehi ter poskrbeli za novo ograjo. Hiša je urejena od znotraj, zunaj pa bo potrebna še fasada. Obnova je bila ocenjena na dobrih 41.600 evrov, stala pa je nekaj več kot 50.000 evrov, saj smo morali opraviti tudi dela, ki prvotno niso bila načrtovana. Za opravljena dela smo plačali 31.800 evrov, donacij v materialu in delu pa je za 18.393,04 evra,« je akcijo strnila, prostovoljka OZRK Novo mesto in gonilna sila akcije.A obnova hiše je samo eden od ciljev, ki si jih je OZRK Novo mesto zastavil pri tej humanitarni akciji. Da se bodo Rajkovi naučili vzdrževati hišo in vzpostaviti vsakdanji red, bodo še naprej potrebovali praktično pomoč. »Naš naslednji cilj je zato iskanje primernih sistemskih rešitev za pomoč drugačnim družinam,« je poudarila, sekretarka OZRK Novo mesto. Rajkovi so ob novi pridobitvi sijali od sreče in so hvaležni prav vsakemu, ki je pomagal, da bodo zaživeli v obnovljenem domu, Matej pa je že odločen, da se bo spomladi sam lotil fasade.