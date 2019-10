Fički naskakujejo Guinnessov rekord

Pogled izza volana starega mercedesa

Ob 20-letnici Slovenske veteranske avto-moto zveze SVAMZ je v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem potekalo množično srečanje voznikov starodobnih vozil iz vse Slovenije pa tudi tujine. Med njimi so se na srečanje pripeljali vozniki priljubljenih fičkov. Za vpis rekorda v Guinnessovo knjigo se jih je 207 odpeljalo v koloni po 3,2 kilometra dolgi trasi. Če bo rekord potrjen, bo v knjigo vpisan leta 2021, nam je pojasnila, podpredsednica Mednarodne zveze za starodobnike FIVA.»Pred desetimi leti smo našteli 1072 starodobnih vozil, na našo 15-letnico se jih je pripeljalo več kot 800, letos, pet let pozneje, pa že 1025, kar je svojstven podvig. Organizator je opravil vse potrebno, da je hkrati potekalo tudi postavljanje Guinnessovega rekorda s fički, kar je privabilo zares neverjetne množice lastnikov in občudovalcev teh avtomobilov,« je dejala.Zbrano množico je nagovoril predsednik SVAMZ, ki je predstavil tudi začetke zveze.»Začetki zveze SVAMZ segajo v leto 1997, uradno pa je bila registrirana leta 1999. Ker se je celotno starodobniško gibanje začelo na Vranskem, ostajamo v zvezi SVAMZ zvesti kraju in nadaljujmo tradicijo z organizacijo jubilejnih srečanj prav tukaj. Vesel sem, da je tudi letos udeležba množična, kar kaže na to, da starodobniško moto gibanje v naši deželi živi, da delamo v zvezi dobro. Želim si, da bi ostalo tako, in se veselim naših nadaljnjih dvajset let.«Mnogi so na srečanje prispeli iz sosednjih držav, saj veteranska organizacija neguje stike v več evropskih deželah. Dogodek so popestrile še hitrostne dirke v parih na skrajšani progi po sistemu drag-race dirke, ki je bila bolj šov kot resnična hitrostna preizkušnja, na njej pa je sodelovalo 31 vozil. »S tem smo privabili mlade udeležence in z veseljem lahko povem, da je bilo na prireditvi več kot 80 odstotkov mladih s svojimi vozili, zato so tudi prevladovali katrce, volkswagni, mlajši mercedesi in beemveji,« je dodala Grom Jerinova.Šov tekma je bila pravi adrenalinski dogodek in k sreči je minila brez nezgod. Potekal je tudi tradicionalni bolšji sejem, verjetno največji v Sloveniji doslej, obiskovalci pa so lahko izmenjali in kupili stare avtomobilske dele za vse mogoče modele in znamke avtomobilov. Vsi vozniki starodobnih vozil, ki so se udeležili obletnice, so prejeli spominsko značko za vozilo in brezplačno malico.