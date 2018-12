Festival filmov o avanturah v naravi

BOFF BOF Lanski obisk je bil rekorden.

Pred vrati je že dvanajsta izvedba Bovškega festivala filmov (Boff) o športih in avanturah v naravi ter o naravi sami. Okrogla miza in predavanja so bila v petek, 28. decembra, v soboto, 29., in v nedeljo, 30. decembra, pa 27 filmov.»Kot lani se bo festival začel v Stergulčevi hiši,« pravi, ki skrbi za stike z javnostjo. »V petek ob 16. uri bo na vrsti okrogla miza o upravljanju veslanja na Soči, ob 18. uri pa sledi prvo predavanje.bo govoril in pokazal soteskanje po Evropi, ob 19. uri pa bo o svojih lednih strasteh predaval ledni plezalec. Ob 20. uri bo predavateljski oder prevzel zadnji govorec večera, alpinist. Ob 21. uri bo razstavo svojih slik odprl slikar in kipar.«Evgen Čopi Gorišek je vizualni umetnik najmlajše generacije, ki je kljub mladosti zelo aktiven na umetniški sceni doma in v tujini. Trenutno obiskuje študij kiparstva na ljubljanski akademiji, ob tem pa se ukvarja tudi s slikanjem na platna ter zidove. Izhodišče za slikarsko ustvarjanje Evgena Čopija Goriška je sodobno življenje v mestih, predvsem dogodki, v katerih so v ospredju sprevrženost, protislovje in absurd kapitalističnega sistema ter potrošniške kulture.Umetnik predstavlja dogajanje skozi oči posameznika, ki ga zadeva, z določeno osebno prizadetostjo, kritiko in ironijo. To se kaže v značilnih ekspresionističnih prijemih, kot so deformacija figur, močan nenaravni kolorit in kombinacija različnih slikarskih tehnik na istem platnu, običajno velikih dimenzij. V zadnjih delih se ukvarja z avtohtonimi problemi slovenske družbe v luči dogodkov zadnjega leta in se sprašuje, kdaj in če sploh se bo kaj spremenilo – na bolje.V soboto, 29. decembra, se bodo projekcije filmov v veliki dvorani Kulturnega doma Bovec začele ob 17. uri, v nedeljo, 30. decembra, pa ob 18. uri. Razvrščeni so v štiri dveurne sklope na dan. Tudi po tematiki so združeni v sklope: eden bolj snežni s smučanjem in deskanjem po strminah, drugi okoljski, tretji s športnicami v glavnih vlogah, pa letenje, divja voda, seveda kot vedno tudi plezanje in gorsko kolesarjenje.»Filmov slovenske produkcije bo tokrat na sporedu devet, prisotni pa bodo avtorji vseh ter še kakšen akter, z njimi bomo spregovorili po projekcijah. Sobotno dopoldne bosta obiskovalcem zapolnili delavnici. Izbirajo lahko med fotopobegom v okolico Bovca ali preventivno delavnico smučanja in deskanja zunaj urejenih smučišč na Kaninu,« še sporoča Dekleva.Lanski obisk projekcij in predavanj je bil rekorden, zato ni odveč, če si s sporočilom na elektronski naslovrezervirate vstopnice za želeni sklop (5 evrov), za dan (8 evrov) ali za abonma za vse dni, ki stane 22 evrov. Poskrbljeno bo tudi za varstvo in animacijo otrok, in sicer v bovški enoti knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Otroke bodo pazili v soboto in nedeljo med 18. in 21. uro.