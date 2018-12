Fakin napovedal ukinitev NIOSB, otroška srčna kirurgija kot samostojna enota v UKC Ljubljana

LJUBLJANA – Minister za zdravje Samo Fakin je na današnji novinarski konferenci oznanil ukinitev Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). Program obravnave otrok s srčnimi boleznimi bo kot samostojna organizacijska enota v prihodnje deloval v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.



Fakin bo vladi predlagal ukinitev nacionalnega inštituta, kot je pojasnil danes, bo ta proces trajal nekaj mesecev. »V UKC so mi zagotovili, da je program optimalno organiziran, pridobivajo mlajše strokovnjake vseh kategorij in specializante.« Opozoril pa je, da bo Slovenija še naprej odvisna od tujih strokovnjakov, saj je obravnava 100 otrok letno premalo za zagotavljanje kakovostne obravnave otrok s srčnimi boleznimi, kar je kritično s stališča organiziranosti. Zato tudi iščejo možnost za vzpostavitev centra za obravnavo otrok s srčnimi boleznimi na ravni regije. »Včeraj smo obiskali Hrvaško, kjer smo se z njihovim ministrom za zdravje in vodstvi kliničnih centrov dogovorili, da se takoj po novoletnih počitnicah pogovorimo. Oni imajo 200 otrok, mi 100. Če priključimo še BiH, lahko naredimo tak center in usposobimo ekipo, kot jih imajo v svetu, kar se tiče mase.«



Po besedah prvega moža UKC Ljubljana Aleša Šabedra bodo že prihodnji teden svetu zavoda predlagali ustanovitev nove samostojne organizacijske enote znotraj UKC Ljubljana za zdravljenje otrok s srčnimi boleznimi, ki bo povezala otroško kardiologijo, kardiokirurgijo in intenzivno enoto. »Verjamem, da smo postavili stabilen program, ki ga lahko nadgradimo v dobro delujoč program. Zdaj deluje še z najetimi strokovnjaki iz sosednjih držav, a verjamemo, da se mu bodo pridružili tudi mlajši strokovnjaki. Tudi odnosi v programu so boljši, stabilni.« Zagotovil je tudi, da bodo bolje komunicirali z javnostjo oz. da bodo v prihodnje bolj odprti predvsem za starše otrok s srčnimi boleznimi. Tako so jih že povabili v hišo, nameravajo jih seznanili s programom, jim pokazati prostore in odgovoriti na vprašanja, je še dejal Šabeder.