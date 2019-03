Erjavec k sebi vabi znanega Slovenca

Slovenski poslanec v Evropskem parlamentu Igor Šoltes. FOTO: Jure Eržen, Delo

Vajgl bo počel še kaj drugega

LJUBLJANA – Predsednik DeSUSje potrdil, da se stranka pogovarja z evroposlancem(Zeleni) o skupnem nastopu na evropskih volitvah 26. maja. »Se pogovarjamo in ga vabimo, da se nam pridruži,« je pojasnil Erjavec, v Šoltesovi pisarni pa pravijo, da morebitnega sodelovanja ali povezovanja pred volitvami ne izključujejo.Mediji so v zadnjih dneh ugibali, da bo Šoltes, ki je trenutno brez stranke in napoveduje, da bo prihodnji teden začel zbirati potrebnih 3000 podpisov za svojo kandidaturo na evropskih volitvah, morda nastopil na listi DeSUS ali pa bo kandidiral s podporo DeSUS, kar bi pomenilo, da ta stranka ne bi imela svoje liste.»Naša stranka kot članica Evropske demokratske stranke gre s svojo listo kandidatov in kandidatk na evropske volitve,« je zatrdil Erjavec. Dodal je, da postopki evidentiranja kandidatov za evropske volitve v stranki še tečejo.Za najverjetnejšega nosilca liste DeSUS je do pred kratkim veljal evroposlanec(Alde/DeSUS), ki pa se je prejšnji teden odločil, da po dveh zaporednih mandatih v Evropskem parlamentu ne bo več kandidiral. 76-letni evropski poslanec, ki je bil v Evropski parlament prvič izvoljen leta 2009 na listi stranke Zares, drugič pa leta 2014 na listi DeSUS, je pojasnil, da se bo v življenju posvetil še drugim stvarem.V stranki DeSUS so zato podaljšali rok za evidentiranje kandidatov in kandidatk za nastop na evropskih volitvah do 10. marca.