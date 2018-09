Erjavčevi prejeli preveč dodatka, vračila niso zahtevali

Nepravilno odrejeno

Vlasta Vivod je vodja kabineta zunanjega ministra Karla Erjavca. FOTO: MZZ, STA

Vračila niso zahtevali

Predkazenski postopek

LJUBLJANA – Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so potrdili, da so med inšpekcijskim nadzorom ugotovili nepravilnosti pri izplačilu dodatkov za stalno pripravljenost.Na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) ministraje bil skladno z načrtom dela inšpektorata za javni sektor za leto 2017 opravljen inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo izplačil dodatka za stalno pripravljenost v letih 2015 in 2016. Nadzor je zajel deset javnih uslužbencev iz različnih notranjeorganizacijskih enot MZZ, ki so pri plači za december 2015 in december 2016 prejeli dodatek za stalno pripravljenost, od tega tudi dve javni uslužbenki v kabinetu ministrain. Zapisnik je bil izdan 7. junij 2017, so zapisali na MJU.Inšpektorica je ugotovila, da za MZZ obstajajo pravne podlage za odrejanje pripravljenosti, vendar dvema javnima uslužbenkama v kabinetu ministra pripravljenost ni bila pravilno odrejena. Pripravljenost mora biti po razlagi 46. člena kolektivne pogodbe za javni sektor pisno odrejena konkretnemu zaposlenemu za konkretno obdobje, pojasnjujejo pri MJU. V kabinetu ministra pa se je pripravljenost izvajala na podlagi navodila nekdanjega generalnega sekretarjaiz leta 2012 o uvedbi dežurstva javnih uslužbencev v ožjem kabinetu ministra, pri čemer razpored javnih uslužbencev v pripravljenosti v postopku inšpekcijskega nadzora ni bil predložen.Špeli Lajmiš je bil za december 2015 dodatek izplačan v višini 856,75 evra bruto in za december 2016 v višini 561,18 evra bruto. Vlasti Vivod pa je bil za december 2015 dodatek izplačan v višini 1089,37 evra bruto, za december 2016 ji ni bil izplačan. Skupaj torej 2507,30 evra. Pri ostalih preverjenih javnih uslužbencih nepravilnosti niso bile ugotovljene.MZZ je na zapisnik vložil ugovor. Minister za javno upravo je o ugovoru odločil 21. maja letos. Ugotovil je, da ugovor ni utemeljen, saj pripravljenost dejansko ni bila odrejena na pravilen način.Od Lajmiševe in Vivodove pa niso zahtevali vračilo preveč izplačanih plač iz naslova prejetega dodatka za čas stalne pripravljenosti, »saj upoštevaje sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 256/2016 z dne 20. 11. 2016 in pojasnilo ministrstva za javno upravo z dne 4. 4. 2017 ni šlo za nezakonitost, zaradi katere bi bilo mogoče zahtevati vračilo, ampak za nepravilnost (v postopku, načinu odrejanja), ki ima za posledico, da se javnemu uslužbencu za naprej v pogodbi o zaposlitvi določi pravilna plača in se mu za naprej tudi izplačuje.«Policijski upravi Ljubljana sta bila na podlagi njenega zaprosila z dne 15. februarja 2017 posredovana zapisnik o inšpekcijskem nadzoru in odločitev ministra o ugovoru, so še zapisali pri MJU. Na PU Ljubljana so povedali le, da kriminalisti vodijo predkazenski postopek.