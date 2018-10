Džentelmenska vožnja

Klavdij Koderman in njegov harley-davidson Fotografije: Primož Hieng

Vožnja džentelmenov

Pod usnjenimi suknjiči metuljčki in kravate

Andraž Kopitar je pripravil slovenski del akcije.

Motoristi proti raku

Prava razstava motorjev

Več kot 150 motoristov, elegantno napravljenih, z metuljčki in kravatami ali v večno elegantnih pulijih, s starodobnimi in predelanimi motocikli se je v nedeljo prav zaradi posebnega namena zbralo v Lepi žogi na Celovški cesti v Ljubljani.Točno opoldne so udeleženci zajahali motocikle in se v počasni vožnji odpeljali proti Kamniku, kjer so obiskovalci in lastniki motociklov uživali v vrvežu ter doživeli utrip klasičnih in predelanih motociklov, elegantnih dam in gospodov, povrhu vsega pa še v vzdušju dobrodelnosti, ki na isti dan preveva ves svet.Organizator in hkrati udeleženecje podrobneje predstavil nenavadno akcijo, ki je hkrati potekala v 90 državah in več kot 580 mestih po vsem svetu: »To je bila že šesta vožnja uglednih džentelmenov – kar bi bil približni prevod avstralskega poimenovanja The Distinguished Gentleman's Ride (DGR). Gre za dobrodelno druženje, ki na isti dan poteka po vsem svetu. Svetovno gledano se na isti dan z istim razlogom, da bi opozarjali pred nevarno moško boleznijo, rakom na prostati, zbere 100.000 moških. Udeleženci te vožnje se primerno uredijo in napravijo. Nadenejo si zlikane suknjiče, zavežejo kravate in zajahajo svoj klasični ali predelani motocikel.«Udeleženci DGR še najbolj spominjajo na utrinek iz britanskega podeželskega kluba, kamor zahajajo lordi s svojimi damami, je še povedal Kopitar: »S svojo vožnjo in videzom želijo opozoriti in ozavestiti javnost o moških boleznih, predvsem raku prostate. Torej o bolezni, ki ima, če jo pravočasno odkrijejo, spodbudno in uspešno napoved zdravljenja.Poleg tega ima dogodek dobrodelno noto, saj udeleženci vožnje s svojimi motocikli zbirajo sredstva za raziskovanje raka prostate. Lani so v 95 državah in 581 mestih s skupnim močmi zbrali več kot 4,6 milijona ameriških dolarjev za raziskave modernih moških bolezni, med katere spada tudi rak na prostati. Že ob prijavi udeležencev na spletu smo zbrali več kot 2400 evrov, zagotovo pa bo ta številka še višja.«V Sloveniji vsako leto za rakavimi obolenji zboli več kot 7000 moških, med njimi največ, okoli 20 odstotkov, ravno za rakom na prostati. Te zahrbtne bolezni so med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem pri ženskah. Z vsakim letom za rakom zboli več ljudi. Kot pravijo člani Društva onkoloških bolnikov Slovenije, je ključno, da se bolezen odkrije v zgodnjem stadiju, tudi zato je celostno obvladovanje raka eden najzahtevnejših segmentov v celotnem zdravstvu.Ideja za organizacijo DGR se je leta 2012 porodila v Avstraliji. Skupina motoristov iz Sydneyja je ob pogledu na fotografijo, glavnega junaka televizijske serije Oglaševalci, ki stoji ob klasičnem motociklu v svoji najboljši obleki, dobila navdih za tematsko vožnjo. Na zemljevidu mest, ki gostijo džentelmensko vožnjo, se je leta 2013 znašla tudi Ljubljana.»Tradicionalno DGR povezujemo z edinimi primernimi ljudmi, Društvom onkoloških bolnikov Slovenije, ki dogodku doda težo in razumevanje, zakaj se pravzaprav družimo. Člani društva nam predstavijo svoj vidik te zahrbtne moške bolezni,« je še povedal Kopitar.Vožnje med Ljubljano in Kamnikom se je udeležil tudi, ki ima 30 let starega BMW. »Zelo podpiram tako akcijo, še posebno njeno dobrodelno noto,« je povedal. »Rad hodim na take prireditve, saj pogrešam več druženja z drugimi motoristi. Obiskujem sicer srečanja lastnikov starodobnih avtomobilov in motociklov, blagoslovov pa se ne udeležujem.«Iz Kamnika se je prav za to priložnost pripeljal, ki ga že 22 let razveseljuje njegov predelani harley-davidson. »Sem prvi lastnik tega motorja in do zdaj me še ni pustil na cedilu. V zmerni vožnji neizmerno uživam, udeležujem pa se tudi drugih dobrodelnih akcij. Zato še posebno pozdravljam vožnjo urejenih gospodov in dam. Lepo sončno vreme je še dodatno prispevalo k uspehu celotne akcije.«